Фото Самовольная постройка в Пардаугаве по-прежнему стоит, как стояла. Почему так?

Уже сообщалось, что в Риге на ул. Калнциема частные владельцы, огородив свой двухэтажный дом, в конце осени прошлого года перекрыли проезжую часть. Возведение этого самовольного забора попало и в поле зрения Рижской думы - создание тупиков в кварталах многоквартирных домов противоречит обязывающим правилам Рижской думы, и забор придется снести. Забор так разозлил местных, что к разъяснению ситуации были привлечены СМИ. Это осложняет и работу мусоровозов. Как заметил портал TVNET+, на портале Vides SOS люди также сообщили о скоплении мусора возле дома № 99 на ул. Калнциема. Ситуация так раздражает, что жители обратились с заявлениями в самоуправление.