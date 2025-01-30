В четверг, 30 января, Рижской окружной суд за незаконное приобретение и хранение боеприпасов приговорил прокремлевского активиста Юрия Алексеева к лишению свободы на один год и два месяца с пробационным надзором на один год, выяснило агентство LETA в суде.
Коллегия суда по уголовным делам Рижского окружного суда повторно рассмотрела дело в апелляционном порядке, поскольку Верховный суд ранее отменил приговор окружного суда, оправдавший обвиняемых.
Дело было рассмотрено на закрытом заседании суда без присутствия Алексеева, так как он сбежал в Беларусь.
Коллегия постановила оставить в силе приговор суда первой инстанции в части осуждения лица по статье 233(2) Уголовного закона, но отменить приговор суда первой инстанции в части назначения окончательного наказания.
Кроме того, в отношении Алексеева установлена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Решение можно оспорить в кассационном порядке. Полное решение будет доступно 14 февраля.
Как уже сообщалось, окружной суд признал Алексеева виновным в разжигании ненависти и обороте детской порнографии и приговорил его к одному году и одному месяцу лишения свободы, однако из-за отсутствия доказательств постановил снять с него обвинения в неправомерном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.
Решение было обжаловано в Верховном суде, который частично отменил решение окружного суда, а именно, наказание в виде лишения свободы, назначенное окружным судом, вступило в законную силу, однако окружному суду пришлось пересмотреть дело только в той части, в которой областной суд оправдал его.
В конце октября Алексеев в Facebook сообщил, что покинул Латвию и направился в Беларусь, чтобы попросить политического убежища. По другому делу, которое рассматривает Курземский районный суд в Вентспилсе, прокремлевскому активисту установили принудительный привод в суд.
В открытых отчетах Службы государственной безопасности (VDD) Алексеев упоминается как прокремлевский или пророссийский активист.
Уголовное дело расследовала Служба государственной безопасности, которая ранее сообщила, что уголовное производство было возбуждено 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, призывающими к "уничтожению всех потомков фашистов", к которым, согласно комментарию, относятся представители нескольких национальностей, а также против языка одной нации, называя его "фашистским".
По данным VDD, Алексеев также распространял в интернете контент, направленный на разжигание ненависти или вражды между представителями разных национальностей, по крайней мере с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.
Во время обыска у Алексеева были обнаружены боеприпасы к огнестрельному оружию, на которое у него не было лицензии, а также материалы, содержащие детскую порнографию.
С 2005 по 2009 год Алексеев по списку Русского союза Латвии был депутатом Рижской думы. Он основал интернет-портал imhoclub.lv, который несколько лет служил платформой для распространения публикаций лиц, связанных с реализацией российской политики соотечественников.
В Курземском районном суде в Вентспилсе находится еще одно уголовное дело о действиях, направленных против суверенитета Латвии, по которому обвиняются три человека - Алексеев и двое неграждан.
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