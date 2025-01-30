Читайте также Криминал и ЧП Сбежавший прокремлевский активист собирается издать книгу о "притеснениях" русских в Латвии

В конце октября Алексеев в Facebook сообщил, что покинул Латвию и направился в Беларусь, чтобы попросить политического убежища. По другому делу, которое рассматривает Курземский районный суд в Вентспилсе, прокремлевскому активисту установили принудительный привод в суд.

В открытых отчетах Службы государственной безопасности (VDD) Алексеев упоминается как прокремлевский или пророссийский активист.

Уголовное дело расследовала Служба государственной безопасности, которая ранее сообщила, что уголовное производство было возбуждено 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, призывающими к "уничтожению всех потомков фашистов", к которым, согласно комментарию, относятся представители нескольких национальностей, а также против языка одной нации, называя его "фашистским".

По данным VDD, Алексеев также распространял в интернете контент, направленный на разжигание ненависти или вражды между представителями разных национальностей, по крайней мере с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года.

Во время обыска у Алексеева были обнаружены боеприпасы к огнестрельному оружию, на которое у него не было лицензии, а также материалы, содержащие детскую порнографию.

С 2005 по 2009 год Алексеев по списку Русского союза Латвии был депутатом Рижской думы. Он основал интернет-портал imhoclub.lv, который несколько лет служил платформой для распространения публикаций лиц, связанных с реализацией российской политики соотечественников.

В Курземском районном суде в Вентспилсе находится еще одно уголовное дело о действиях, направленных против суверенитета Латвии, по которому обвиняются три человека - Алексеев и двое неграждан.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!