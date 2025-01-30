Высказывания российского диктатора Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможном мирном договоре в будущем могут стать инструментом, которым он оправдал бы нарушение каких-либо договоров, заключенных с Украиной, оценивают аналитики Института изучения войны (ISW).
Аналитики предсказали действия Путина в случае перемирия между Украиной и РФ
Российский диктатор заверил, что любой мирный договор, заключенный до того, как президент Украины Зеленский отменит свой указ, изданный в 2022 году, запрещающий украинским чиновникам начинать переговоры с Путиным, не сможет вступить в силу.
Однако даже если Украина согласится отменить этот указ, Путин, скорее всего, найдет новые причины для нарушения договоров и постарается добиться своих целей в Украине военными методами, рассуждают аналитики.
ISW отмечает, что Кремль создает юридическую основу для игнорирования дальнейших мирных договоренностей, манипулируя искаженной интерпретацией украинских законов.
Аналитики напоминают: Путин уже заявил, что Зеленский утратил легитимность, не разрешив провести президентские выборы в 2024 году, и парламент, или Верховная рада, является единственным легитимным органом государственного управления Украины.
При этом он призывает к антиконституционным действиям, благодаря которым парламент может быть объявлен "нелегитимным". Их цель - оправдать его требования после полной смены режима в Киеве и нежелание вести переговоры с украинскими чиновниками.
Аналитики отмечают, что такими заявлениями Путин может свободно манипулировать. Даже если будет достигнута договоренность, Россия могла бы быстро ее нарушить, сославшись на ложные обвинения в недействующих договорах или нелегитимности украинского правительства.
Похожей тактикой Кремль пользовался и ранее, нарушая Минские соглашения 2014 и 2015 годов.
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