Аналитики предсказали действия Путина в случае перемирия между Украиной и РФ

Российский диктатор заверил, что любой мирный договор, заключенный до того, как президент Украины Зеленский отменит свой указ, изданный в 2022 году, запрещающий украинским чиновникам начинать переговоры с Путиным, не сможет вступить в силу.

Однако даже если Украина согласится отменить этот указ, Путин, скорее всего, найдет новые причины для нарушения договоров и постарается добиться своих целей в Украине военными методами, рассуждают аналитики.

ISW отмечает, что Кремль создает юридическую основу для игнорирования дальнейших мирных договоренностей, манипулируя искаженной интерпретацией украинских законов.

Аналитики напоминают: Путин уже заявил, что Зеленский утратил легитимность, не разрешив провести президентские выборы в 2024 году, и парламент, или Верховная рада, является единственным легитимным органом государственного управления Украины.

При этом он призывает к антиконституционным действиям, благодаря которым парламент может быть объявлен "нелегитимным". Их цель - оправдать его требования после полной смены режима в Киеве и нежелание вести переговоры с украинскими чиновниками.

Аналитики отмечают, что такими заявлениями Путин может свободно манипулировать. Даже если будет достигнута договоренность, Россия могла бы быстро ее нарушить, сославшись на ложные обвинения в недействующих договорах или нелегитимности украинского правительства.

Похожей тактикой Кремль пользовался и ранее, нарушая Минские соглашения 2014 и 2015 годов.

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