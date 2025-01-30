Пророссийский кандидат в президенты Румынии назвал Украину фиктивной страной

"Мир меняется. Границы изменятся. При этом - если изменятся границы, где будем мы? У нас Северная Буковина - есть интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш, не так ли? От бывшего, как его называли, Закарпатья. Есть и венгры, Львов, которые останутся полякам, и Малороссия", - сказал Джорджеску в интервью.

По его мнению, разделение Украины неизбежно. "на сто процентов, так и будет. У них нет другого пути! Путь к чему-то такому неизбежен. Украина - фиктивная страна. Это Советская Социалистическая Республика Украины!" - сказал Джорджеску, который стартует как независимый кандидат на президентских выборах в мае.

В первом туре президентских выборов, состоявшемся 24 ноября прошлого года, неожиданно победила Джорджеску, набрав более 22% голосов и завоевав право стартовать во втором туре голосования. Но эти результаты на основании обширных нарушений, допущенных в ходе всего избирательного процесса, аннулировал Конституционный суд. Повторные выборы объявлены 4 мая.

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