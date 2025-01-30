В четверг, 30 января, в Сейме проходят ежегодные внешнеполитические дебаты.
В Сейме проходят ежегодные внешнеполитические дебаты: самое важное на сегодняшний день
Министр иностранных дел Байба Браже указала, что в интересах Латвии - все более тесное сотрудничество ЕС и НАТО.
Она подчеркнула, что Латвия должна максимально использовать программы оборонной индустрии и финансовые инструменты ЕС, чтобы достичь уровня боеспособности, указанного в планах НАТО и продолжать военную помощь Украине. Сильная оборонная промышленность важна для конкурентоспособности ЕС в целом, подчеркнула министр.
"С самого начала войны Латвия постоянно работала над тем, чтобы усилить санкции ЕС для сдерживания агрессора и уменьшить поддержку России", - сказала министр иностранных дел.
Браже подчеркнула, что необходимо продолжать ослаблять агрессора, лишая его доходов и сдерживая его способности восстанавливать свой боевой потенциал. Министр призвала не верить кремлевским нарративам о том, что санкции не работают. Они работают, и российская экономика сегодня представляет собой рушащийся карточный домик, сказала министр.
"Мы должны продолжать оказывать максимальное давление с помощью эффективных и еще более широких санкций. Это наша прямая ответственность как политиков, предпринимателей и потребителей - продолжаем ли мы давать хоть цент для российской военной машины", - сказала министр.
Браже подчеркнула, что прекращение деловых и других отношений с Россией и Беларусью, прекращение поездок и путешествий в эти страны, уменьшение влияния и присутствия России во всем евроатлантическом пространстве, усиление санкций и обеспечение их соблюдения - это "задача и ответственность каждого из нас".
Приоритет Латвии - продолжать всестороннюю поддержку Украины
Приоритетом Латвии является всесторонняя поддержка Украины, заявила Браже.
Она подчеркнула, что Латвия полностью верит в победу Украины и ее способность восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Латвия заключила с Украиной двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке.
"Мы обязуемся продолжать военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта и поддержку восстановления в течение следующих двух лет", - отметила министр, указав, что Латвия также реализует другие инициативы, участвуя в коалиции дронов, поставках экипировки и вооружения, обучении военнослужащих.
Браже подчеркнула, что народ Украины вдохновляет своим героизмом, так как не только борется с агрессором и защищает свою страну, но и проводит реформы и восстанавливает ее под ракетными ударами, теперь уже как будущее государство Европейского союза (ЕС) и НАТО. Она подчеркнула, что открылось историческое окно возможностей для движения в сторону европейской интеграции, и правительства Украины и Молдовы используют его в полной мере.
Министр отметила, что Латвия продолжит поддерживать Украину, Молдову и другие страны на пути реформ к членству в ЕС. Латвия также продолжит делиться своим опытом, знаниями и экспертами, сказала Браже.
Нужно считаться с эскалацией потенциалов военных конфликтов в разных регионах мира
Необходимо считаться с потенциальной эскалацией военных конфликтов в различных регионах мира, обострением экономического соперничества и попытками авторитарных режимов подорвать международное право и институты, сказала Браже.
Политик подчеркнула, что именно в этом контексте можно увидеть, как КНДР и Иран напрямую поддерживают российскую войну. Латвия также открыто выразила опасения Китаю, что он "влияет на войну России" в Украине. По мнению Браже, такая оценка ситуации и понимание угрозы едины между многими странами.
"Я еще не встречала такую страну, для которой было бы приемлемо, чтобы ее границы были нарушены насильственной, жестокой силой. Именно поэтому необходимы активные, единые действия по углублению отношений и контактов с США, участию в международных форумах и четкому выражению позиции Латвии и защите интересов", - заявила министр иностранных дел.
Обращаясь к депутатам, она сказала - то, каким будет политический и военный исход войны в Украине, повлияет и на интересы Латвии и отразится далеко за границами Украины, поскольку эта война имеет глобальное влияние. По ее мнению, Россия - имперская, гонимая откровенно колониальными амбициями страна.
"Слабая Россия будет лучшей гарантией безопасности для любого соседа России, особенно для тех стран, которые находятся за пределами НАТО и Евросоюза. Это будет и лучший рецепт мира и стабильности в других регионах мира", - рассказала министр иностранных дел.
По ее словам, безопасность Латвии основывается на том, что мы и другие страны НАТО сделаем для укрепления собственной безопасности. Так же и от того, какую поддержку Украина в дальнейшем получит, какие выводы Россия сделает после агрессии в Украине. Браже подчеркнул, что сейчас у Латвии нет прямой военной угрозы - Латвия является частью сильнейшего военного альянса в мире.
"Украина, борясь за свою свободу, помогает укреплять свободу и безопасность всей демократической Европы. Россия сейчас не в состоянии осуществить прямое военное нападение на альянс НАТО", - сказала министр иностранных дел.
Она отметила, что латвийское правительство продолжает укреплять безопасность Латвии как при помощи Украины, так и при осуществлении исторических вложений в оборону и сдерживание страны. Браже подчеркнул, что присутствие союзников в Латвии с каждым годом растет.
"Есть много вещей, которые в наших руках. <..> Ни к чему не ведут и возня, эмоции или оскорбления в соцсетях. Единственное, что имеет смысл, - это основательная проактивная работа, которая максимизирует наши ресурсы - со всеми партнерами и союзниками", - продолжила министр иностранных дел.
Она подтвердила, что по поручению премьер-министра Браже ведет активный диалог с новой администрацией США. Министр иностранных дел упомянула, что в декабре прошлого года она побывала в Вашингтоне, следующий раз запланирован на февраль, чтобы встретиться с представителями новой администрации США, и использовать все возможности и международные форматы.
"Мы совместно четко идентифицировали ряд практических проектов по безопасности и экономическому сотрудничеству, где у нас общие интересы. Один из них - независимость энергетики, в том числе закупки СПГ", - рассказал Браже.
По ее словам, воплощение концепта "мир через силу", укрепление обороны и безопасности, сотрудничество в энергетике и новых технологиях, и сдерживание агрессора и дальнейшая поддержка Украины - это направления совместной деятельности двух стран.
Силиня: приоритеты внешней политики Латвии - безопасность, экономика и жители страны
Цели внешней политики Латвии остаются неизменными, а приоритеты ясны - это безопасность, экономика и жители страны, заявила премьер-министр Эвика Силиня на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме.
Она отметила, что прочные трансатлантические связи, единый и конкурентоспособный Европейский союз, а также более тесное региональное сотрудничество со странами Балтии и Северной Европы - важнейшие внешнеполитические задачи, способствующие безопасности и благополучию Латвии.
Премьер-министр подчеркнула, что в рамках тесного трансатлантического сотрудничества Латвия поддерживает лидерство США в мире, которые "остаются нашим стратегическим партнером и союзником".
Важно также развивать экономическое сотрудничество с США, привлекая инвестиции и поддерживая латвийских экспортеров, добавила премьер.
Она напомнила, что Россия продолжает представлять серьезную и долгосрочную угрозу для региона Балтийского моря, Европы и всего мира.
"Появился новый железный занавес с Россией и Беларусью, где правят авторитарные и репрессивные режимы. Мы продолжаем жесткую политику санкций и повышения тарифов и поддерживаем использование замороженных российских средств для нужд Украины", - сказала премьер-министр.
Силиня отметила, что вклад Латвии в укрепление обороны в этом году составляет 3,45% от внутреннего валового продукта.
"Наше послание агрессору однозначно: не приходите, потому что вместе с нашими союзниками по НАТО мы будем защищать нашу страну с первого сантиметра", - подчеркнула премьер.
Спрудс: мы стали теми, кто обеспечивает безопасность и для других союзников
Мы обеспечиваем безопасность и для других союзников, заявил в четверг на дебатах в парламенте министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").
По его словам, сегодня в парламенте проходят дебаты по внешней политике безопасности.
"Мы с правовой точки зрения живем в мирных условиях, но фактически находимся в гибридной войне", - сказал министр обороны, добавив, что важно, что мы не просто наблюдатели, а занимаем активную позицию и являемся проактивными.
Миссия оборонной отрасли Латвии состоит в защите жителей Латвии и государства, в то же время мы являемся хранителями внешней границы Европы и НАТО, подчеркнул Спрудс.
По мнению министра обороны, необходимо срочно увеличить бюджет безопасности, чтобы обеспечить способности, которые определены в планах НАТО. Сейчас в оборону мы инвестируем 3,45% ВВП, но нужно двигаться к 5% ВВП, отметил Спрудс.
"Один за всех, все за одного", - заявил Спрудс, отметив, что мы не только берем, но и даем.
Министр отметил, что инициированная Латвией коалиция дронов привела в движение экосистему не только латвийских, но и европейских дронов. Латвии должна быть сверхдержава дронных технологий, подчеркнул Спрудс. По словам министра, на Украине идет война дронных технологий, но мы способны поставлять то, что необходимо.
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Как сообщалось, сегодня в Сейме состоятся ежегодные дебаты по вопросам внешней политики, сообщили агентству LETA в парламенте.
Дебаты начнутся с выступления министра иностранных дел Байбы Браже, которая отчитается перед депутатами о результатах и планах работы в сфере внешней политики Латвии и Европейского союза.
В дебатах примут участие президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.
На заседание также приглашены главы аккредитованных в Латвии дипломатических миссий и руководители представительств международных организаций.
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