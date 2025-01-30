В Сейме проходят ежегодные внешнеполитические дебаты: самое важное на сегодняшний день

Нужно считаться с эскалацией потенциалов военных конфликтов в разных регионах мира

Необходимо считаться с потенциальной эскалацией военных конфликтов в различных регионах мира, обострением экономического соперничества и попытками авторитарных режимов подорвать международное право и институты, сказала Браже.

Политик подчеркнула, что именно в этом контексте можно увидеть, как КНДР и Иран напрямую поддерживают российскую войну. Латвия также открыто выразила опасения Китаю, что он "влияет на войну России" в Украине. По мнению Браже, такая оценка ситуации и понимание угрозы едины между многими странами.

"Я еще не встречала такую страну, для которой было бы приемлемо, чтобы ее границы были нарушены насильственной, жестокой силой. Именно поэтому необходимы активные, единые действия по углублению отношений и контактов с США, участию в международных форумах и четкому выражению позиции Латвии и защите интересов", - заявила министр иностранных дел.

Обращаясь к депутатам, она сказала - то, каким будет политический и военный исход войны в Украине, повлияет и на интересы Латвии и отразится далеко за границами Украины, поскольку эта война имеет глобальное влияние. По ее мнению, Россия - имперская, гонимая откровенно колониальными амбициями страна.