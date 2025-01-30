В Балтийском море за борт упал пассажир парома Tallink

Директор морской спасательной службы Финляндии Томми Карпи сказал изданию Helsingin Sanomat, что спасательный вертолет погранслужбы начал работу недалеко от острова Улкоматала.

Директор по коммуникации бренда Tallink Silja Line Марика Нейда рассказала, что около 15:00 пропал мужчина, однако его возраст и государственная принадлежность пока неизвестны.

Его исчезновение заметили не сразу, и экипаж узнал об этом спустя полтора часа после инцидента.

Начались поиски, и записи с видеокамер подтвердили, что мужчина упал в море.

Карпи подчеркнул, что пока неизвестно, случайно ли мужчина упал в море или же сознательно прыгнул. Жилета или других средств безопасности у него не было.

Представитель погранохраны признал, что вода холодная, поэтому вероятность того, что мужчина выжил ничтожно мала.

Финская газета Iltalehti сообщила, что поиски безрезультатно прекращены около 19:00.

Паром Tallink Victoria I направлялся из Таллинна в Хельсинки.

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