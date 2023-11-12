Видео ⟩ Почему жители, добросовестно сортирующие мусор, должны еще платить штрафы?

Со следующего года к цветным контейнерам для сортировки отходов во внутренних дворах домов обязательно добавится еще один контейнер - коричневый, предназначенный для биологических отходов, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
До сих пор контейнер был только у тех домов, где жильцы добровольно решили сортировать биологический мусор.
Специалисты отрасли обращения с отходами утверждают, что по сравнению с прошлым пары лет жители стали более сознательными и умелыми при сортировке мусора, но все же еще многому предстоит научиться.
Жители, в свою очередь, обратили внимание, что в счете, присланном домоуправлением, появляется новый платеж - штраф за нарушения при сортировке мусора.
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