Видео ⟩ Почему жители, добросовестно сортирующие мусор, должны еще платить штрафы?

До сих пор контейнер был только у тех домов, где жильцы добровольно решили сортировать биологический мусор.

Специалисты отрасли обращения с отходами утверждают, что по сравнению с прошлым пары лет жители стали более сознательными и умелыми при сортировке мусора, но все же еще многому предстоит научиться.

Жители, в свою очередь, обратили внимание, что в счете, присланном домоуправлением, появляется новый платеж - штраф за нарушения при сортировке мусора.

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