Избиратели получат повторное письмо на официальный э-адрес о своем избирательном округе

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) повторно направит уведомления на официальные электронные адреса 360 922 избирателей, информируя их о конкретном избирательном округе, в котором они зарегистрированы для участия в муниципальных выборах, сообщило ведомство.
Жители, которые указали свой электронный адрес в профиле на портале Latvija.gov.lv для получения уведомлений, получат по электронной почте информационное сообщение о новом письме в e-адресе.
Жители, указавшие в профиле на портале Latvija.gov.lv электронную почту для получения уведомлений, получат на нее информационное сообщение о поступлении нового письма на официальный электронный адрес.
Указанный в отправленном уведомлении избирательный округ будет отличаться от указанного в предыдущем уведомлении от 25 марта только в случае, если избиратель изменил избирательный округ, зарегистрировавшись для голосования по адресу, где у него имеется недвижимость.
Также информация может отличаться, если избиратель ранее не был зарегистрирован ни в одном округе и подал заявку на голосование в округе, где у него есть недвижимость согласно установленному законом порядку, отметила руководитель управления Майра Розе.
Повторные уведомления рассылаются на основании Закона о регистре избирателей. Их цель - напомнить избирателям, в каком избирательном округе они зарегистрированы, а также предоставить возможность до установленного срока изменить округ на тот, где у них зарегистрирована недвижимость. Проверить или изменить округ можно на сайте www.pmlp.gov.lv.
Избиратели, зарегистрированные в избирательном округе для муниципальных выборов, но находящиеся за границей в день выборов или в дни досрочного голосования с 2 по 7 июня, могут до 30 мая подать заявку на голосование по почте через тот же электронный сервис. Там же будет доступна возможность скачать материалы для голосования и проверить, был ли получен их голос.
Одновременно в PMLP подчеркнули, что конверт с голосом должен быть отправлен из-за рубежа. Почтовые отправления с почтовым штемпелем Латвии не будут признаны действительными. Действительными будут считаться только те почтовые конверты, которые комиссия избирательного участка получит до начала подсчета голосов - до 7 июня, 2:00 по латвийскому времени.
Муниципальные выборы состоятся в первую субботу июня.
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