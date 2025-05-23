Избиратели получат повторное письмо на официальный э-адрес о своем избирательном округе

Жители, которые указали свой электронный адрес в профиле на портале Latvija.gov.lv для получения уведомлений, получат по электронной почте информационное сообщение о новом письме в e-адресе.

Жители, указавшие в профиле на портале Latvija.gov.lv электронную почту для получения уведомлений, получат на нее информационное сообщение о поступлении нового письма на официальный электронный адрес.

Указанный в отправленном уведомлении избирательный округ будет отличаться от указанного в предыдущем уведомлении от 25 марта только в случае, если избиратель изменил избирательный округ, зарегистрировавшись для голосования по адресу, где у него имеется недвижимость.

Также информация может отличаться, если избиратель ранее не был зарегистрирован ни в одном округе и подал заявку на голосование в округе, где у него есть недвижимость согласно установленному законом порядку, отметила руководитель управления Майра Розе.