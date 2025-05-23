Во время инцидента была сделана видеозапись, на которой видно, как водитель такси угрожает пассажиру пистолетом.

На кадрах запечатлено, как пассажир по имени Карлис просит водителя прекратить просмотр хоккейной трансляции на мобильном телефоне и обратить внимание на дорогу. В ответ на замечание водитель достает оружие.

Незадолго до того, как водитель едва избежал двух столкновений, Карлису удалось покинуть салон автомобиля. Вскоре после этого такси попало в аварию, врезавшись в ехавшую впереди машину.

Карлис также сообщил, что после происшествия получил компенсацию в размере всего 2 евро.

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В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что вечером 18 мая полиция получила информацию о конфликтной ситуации между водителем такси и пассажиром.

В ходе конфликта водитель такси нарушил общепринятые нормы поведения, использовал нецензурную лексику и направил на пассажира предмет, похожий на оружие. Вскоре после инцидента водитель такси был задержан.