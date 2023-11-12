Видео ⟩ Извержение вулкана в Исландии может уничтожить весь город Гриндавик

Эксперты опасаются, что ожидаемое в Исландии извержение вулкана может нанести серьезный ущерб городу Гриндавик возле столицы страны Рейкьявика, сообщает британское издание The Guardian.
В Гриндавике проживает около 4000 человек. "Мы очень переживаем за все дома и инфраструктуру в районе", - сказал в субботу, 11 ноября, глава Отдела гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями Исландии Видир Рейнисон.
Рейнисон отметил, что, скорее всего, в земле возле Гриндавика может шире раскрыться трещина. Он отметил, что власти ожидают извержения в ближайшие дни, а то и часы.
DO LISTEN TO THIS 👇🏻— X Posterity (@NewXPosterity) November 12, 2023
Listen to the Magma burrowing below #Grindavik. Volcano eruption seems almost imminent at this point.#iceland #volcano #earthquakes #Grindavik pic.twitter.com/gaqe88HQFI
Ранее сообщалось, что Исландия объявила чрезвычайное положение после нескольких землетрясений, которые вызвали опасения в связи с возможным извержением вулкана. Власти заставили жителей Гриндавика эвакуироваться.
Живущие в Исландии латвийцы также сообщают, что в настоящее время идет интенсивная эвакуация и хвалят способности местных кризисных управляющих.
"Нынешние сейсмические события в Исландии обещают довольно заметную катастрофу, несравнимую с предыдущими тремя извержениями на Рейкьянском полуострове. Но исландцы в очередной раз показывают класс под кризисным управлением", - пишет Анце.
Она отметила, что из пострадавшего от землетрясений города ночью, за несколько часов, эвакуировались около 3000 человек, которых оперативно встретили в пунктах приема.
Ap 3000 cilvēku (ar saviem kaķiem, suņiem, vistām) evakuējās no Grindavík pilsētas dažu h laikā pa nakti. Uzņemošās sporta zāles, brīvprātīgie glābēji, palīgi - visi jau bija gatavībā uzņemt un aprūpēt. ❤— Ance 🇱🇻🇮🇸 (@anchux36) November 11, 2023
Tagad tikai gaidīt, ko daba liks priekšā. 🥺 2/2
Гайдис сообщает в своем аккаунте в социальных сетях, что за сутки в его доме, расположенном примерно в 20 километрах от эпицентра событий, зарегистрировано 2754 подземных толчка.
2754 zemestrīces pēdējo 24h laikā 😉 Skatīsimies kā būs tālāk 🧐 pic.twitter.com/3QLxHtlTWB— Gaidis Nikolaisson jeb Tētis Īslandē 🇮🇸 (@gaidisIS) November 11, 2023
Власти Исландии сообщают, что есть опасения по поводу находящегося под землей большого количества магмы, которая может выйти на поверхность.
За последние недели вокруг вулкана Фаградальсфьядль зафиксированы тысячи землетрясений.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!