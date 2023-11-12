Видео ⟩ Извержение вулкана в Исландии может уничтожить весь город Гриндавик

В Гриндавике проживает около 4000 человек. "Мы очень переживаем за все дома и инфраструктуру в районе", - сказал в субботу, 11 ноября, глава Отдела гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями Исландии Видир Рейнисон.

Рейнисон отметил, что, скорее всего, в земле возле Гриндавика может шире раскрыться трещина. Он отметил, что власти ожидают извержения в ближайшие дни, а то и часы.

Ранее сообщалось, что Исландия объявила чрезвычайное положение после нескольких землетрясений, которые вызвали опасения в связи с возможным извержением вулкана. Власти заставили жителей Гриндавика эвакуироваться.

Живущие в Исландии латвийцы также сообщают, что в настоящее время идет интенсивная эвакуация и хвалят способности местных кризисных управляющих.