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Видео ⟩ Извержение вулкана в Исландии может уничтожить весь город Гриндавик

rus.tvnet.lv
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Землетрясение в Исландии
Землетрясение в Исландии Фото: Reuters/ScanPix

Эксперты опасаются, что ожидаемое в Исландии извержение вулкана может нанести серьезный ущерб городу Гриндавик возле столицы страны Рейкьявика, сообщает британское издание The Guardian.

В Гриндавике проживает около 4000 человек. "Мы очень переживаем за все дома и инфраструктуру в районе", - сказал в субботу, 11 ноября, глава Отдела гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями Исландии Видир Рейнисон.

Рейнисон отметил, что, скорее всего, в земле возле Гриндавика может шире раскрыться трещина. Он отметил, что власти ожидают извержения в ближайшие дни, а то и часы.

Ранее сообщалось, что Исландия объявила чрезвычайное положение после нескольких землетрясений, которые вызвали опасения в связи с возможным извержением вулкана. Власти заставили жителей Гриндавика эвакуироваться.

Живущие в Исландии латвийцы также сообщают, что в настоящее время идет интенсивная эвакуация и хвалят способности местных кризисных управляющих.

"Нынешние сейсмические события в Исландии обещают довольно заметную катастрофу, несравнимую с предыдущими тремя извержениями на Рейкьянском полуострове. Но исландцы в очередной раз показывают класс под кризисным управлением", - пишет Анце.

Она отметила, что из пострадавшего от землетрясений города ночью, за несколько часов, эвакуировались около 3000 человек, которых оперативно встретили в пунктах приема.

Гайдис сообщает в своем аккаунте в социальных сетях, что за сутки в его доме, расположенном примерно в 20 километрах от эпицентра событий, зарегистрировано 2754 подземных толчка.

Власти Исландии сообщают, что есть опасения по поводу находящегося под землей большого количества магмы, которая может выйти на поверхность.

За последние недели вокруг вулкана Фаградальсфьядль зафиксированы тысячи землетрясений.

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