Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: мощная поддержка двух планет - не упустите возможности!

Рак

Энергетика планет и звезд на неделе с 13 по 19 ноября плохо подходит для безделья и лени. Ракам нужно активизироваться во всех сферах жизни - начать заниматься спортом, флиртовать (если они одиноки) или же быть рядом с семьей, любимым человеком. Нужно также больше работать, заниматься саморазвитием и пытаться стать лучше хотя бы в чем-то. Венера и Меркурий обязательно это заметят.

Лев

Такое время, как эта неделя, хорошо описывает простая поговорка: "Поспешишь - людей насмешишь". Львы очень сильны и готовы сворачивать горы, но без четкого плана действий у них вряд ли получится что-то внятное. Возможно, пришло время попросить совета у родителей. Не нужно бояться чужого участия в своих делах - нельзя только впускать в свою жизнь кого попало. С близкими можно делиться всеми мыслями о будущем.

Дева

Девам можно шагнуть в неизвестность, занявшись чем-то новым. Да, возможно, что это не принесет желаемых результатов и удовлетворения, но опыт есть опыт. Это самое дорогое, что сейчас только можно представить. Планеты хотят, чтобы Девы начали выходить за пределы зоны комфорта. Если в недавнем прошлом был плохой опыт, то негативный осадок от него очень быстро растворится. Главное - уметь развлекаться.

Весы