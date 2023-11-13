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Рижский совет по памятникам не поддержал демонтаж памятника Барклаю де Толли

rus.tvnet.lv/LETA
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Памятник М. Б. Барклаю де Толли
Памятник М. Б. Барклаю де Толли Фото: Ieva Lūka/LETA

Рижский совет по памятникам на прошлой неделе не поддержал демонтаж на Эспланаде памятника российскому полководцу М. Б. Барклаю де Толли (1761-1818), сообщает Latvijas Avīze.

Вопрос о демонтаже памятника рассматривался советом повторно. Памятник стоял на Эспланаде с 1913 года, а в 2002 году была установлена его копия.

Совет по памятникам рассматривал этот вопрос еще 3 марта и тогда тоже принял решение сохранить памятник.

Совет указал, что для демонтажа памятника нет законных оснований, так как он не относится к периоду советской оккупации, а Рижская дума связана договором дарения и содержания памятника с предпринимателем Евгением Гомбергом.

В то же время на заседании совета прозвучали мнения о том, что вопрос о памятнике вряд ли можно считать решенным, и его придется обсуждать еще не раз, поскольку заявки на его снос, вероятно, будут поступать и впредь, и не исключено, что памятник Барклаю де Толли действительно придется перенести в другое место.

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