Рижский совет по памятникам не поддержал демонтаж памятника Барклаю де Толли

Вопрос о демонтаже памятника рассматривался советом повторно. Памятник стоял на Эспланаде с 1913 года, а в 2002 году была установлена его копия.

Совет указал, что для демонтажа памятника нет законных оснований, так как он не относится к периоду советской оккупации, а Рижская дума связана договором дарения и содержания памятника с предпринимателем Евгением Гомбергом.

В то же время на заседании совета прозвучали мнения о том, что вопрос о памятнике вряд ли можно считать решенным, и его придется обсуждать еще не раз, поскольку заявки на его снос, вероятно, будут поступать и впредь, и не исключено, что памятник Барклаю де Толли действительно придется перенести в другое место.