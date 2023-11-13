Призывают сообщать о бутылках из-под антифриза, найденных в округе Кемерского болота: одна была у пропавшей Анны Янсоне

Государственная полиция в связи с поисками без вести пропавшей Анны Янсоне 1989 года рождения просит жителей, которые отправляются в лесной массив в Валгундской волости Елгавского края, в окрестностях Большого Кемерского болота (у шоссе Р101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе), обратить внимание, не валяется ли в этом месте литровая бутылка антифриза белого цвета!