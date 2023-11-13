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Призывают сообщать о бутылках из-под антифриза, найденных в округе Кемерского болота: одна была у пропавшей Анны Янсоне

TVNET rus.tvnet.lv
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Пропавшая Анна Янсоне
Пропавшая Анна Янсоне Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Государственная полиция в связи с поисками без вести пропавшей Анны Янсоне 1989 года рождения просит жителей, которые отправляются в лесной массив в Валгундской волости Елгавского края, в окрестностях Большого Кемерского болота (у шоссе Р101, между Лиепайским и Вентспилсским шоссе), обратить внимание, не валяется ли в этом месте литровая бутылка антифриза белого цвета!

Выяснилось, что перед исчезновением Анна Янсоне приобрела одну такую бутылку и, возможно, она была при ней.

В случае, если такая бутылка будет замечена, Госполиция просит звонить по номеру телефона 67086785 или 110, а также слать фотографии с координатами на электронную почту: meklesana@riga.vp.gov.lv.

Анна Янсоне 1989 года рождения до сих пор не найдена, поиски продолжаются.

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсы и черные ботинки.

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