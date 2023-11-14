"Надо экономить на всем". Рига говорит о салютах

RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они относятся к тому, что 18 ноября не будет торжественного салюта в День независимости Латвии. Ответы смотрите на видео!
В Риге праздничный салют в честь 18 ноября последний раз был организован в 2019 году. В этом году Рига также не планирует устраивать торжественный салют. Вместо этого планируется показать рижанам и гостям столицы лазерное шоу.
18 ноября с 20:10 до 20:20 пройдет мультимедийное лазерное представление над памятником Свободы, которое в ходе вечера будет повторяться неоднократно - 4 раза в час до 23:00.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!