В Салдусе задержан мужчина, покупавший несовершеннолетним электронные сигареты

Начальник муниципальной полиции Салдусского края Ивар Науманис сообщил, что операция по задержанию была тщательно спланирована, ее провела муниципальная полиция с привлечением представителя Государственной полиции из группы профилактики.

Муниципальной полиции было известно, каким образом подростки получают электронные сигареты, поэтому в сотрудничестве с несовершеннолетним подростком была осуществлена контрольная закупка.

Мужчина 1964 года рождения, приняв переданные ему деньги, купил в магазине необходимые товары и передал подростку.

Против мужчины начат административный процесс, решение о размере штрафа вынесла административная комиссия.

Муниципальная полиция напоминает, что согласно закону о защите прав детей ребенку нельзя курить, употреблять бездымные табачные изделия, хранить табачные изделия, растительные продукты для курения, электронные курительные устройства и емкости для них, а также хранить и употреблять алкогольные и энергетические напитки.

За вовлечение ребенка в курение и употребление алкогольных напитков и других одрурманивающих веществ грозит штраф от 35 до 700 евро.

Науманис добавил, что для предотвращения распространения вызывающих зависимость веществ среди несовершеннолетних в школах регулярно проводятся полицейские рейды с собаками, а за молодежью в городе ведется пристальное наблюдение.