Борис Акунин: "Думал Путин плутократ, вор, а оказалось, что это кровопийца"

"У нас ощущение, что Россия больна, а может быть смертельно больна", - сказал писатель, ученый-японист и литературовед Борис Акунин (наст. имя - Григорий Чхартишвили) в интервью Юлии Таратуте на телеканале "Дождь".
"Когда ты находишь в эмиграции, ты мало , что можешь сделать. Потому что судьба страны в руках людей, которые там остались", - говорит Борис Акунин.
Он добавляет, что те, кто находятся сейчас вне России могут свободно говорить и писать:
"Мы можем, условно говоря, называть "спецоперацию" - войной. Мы можем формулировать идеи и мысли. Мы можем общаться с наши соотечественниками через интернет, не опасаясь, что нас арестуют и посадят в тюрьму. И мы должны это делать".
По его мнению очень важно сейчас помогать политзаключенным в РФ. На данный момент их более тысячи человек, и это количество только растет.
Борис Акунин признался, что он не думал, что война в Украине будет настолько кровавой. Он был в ошеломлении от происходящего безумия:
"Это абсолютное безумие свихнувшегося диктатора, которое должны расхлебывать сотни миллионов людей. Мне все казалось, что это дурной сон, который прекратится".
На данный момент он видит, что война становится затяжной, выходит из мирового фокуса из-за ближневосточных событий и это опасно.
"Путин для меня открылся в 2014 году. Я понял, что неправильно оценивал этого правителя.
Я исходил из того, что это - плутократ, вор, а оказалось, что это кровопийца", - объясняет писатель. В 2014 году ему стало очевидно, что это не "столько про деньги, сколько про манию величия".
"События 2022 года перевели эту патологию на принципиальный уровень. Теперь речь идет о том, что государство Россия, по видимому, не оправится", - считает Акунин.
Писатель также объяснил свое главное опасение: "Дело не в конкретном человеке - Путине. Все смертны, помрет и Путин. Сколько в том, что произойдет дальше с Россией". Борис Акунин предполагает, что экономическая и политическая необходимость заставят нынешний режим в РФ примкнуть к Китаю, а значит Россия вернется к Азиатской империи, из которой она в 13 веке вышла.
Видео: интервью с Борисом Акуниным
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