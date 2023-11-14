Борис Акунин: "Думал Путин плутократ, вор, а оказалось, что это кровопийца"

"Когда ты находишь в эмиграции, ты мало , что можешь сделать. Потому что судьба страны в руках людей, которые там остались", - говорит Борис Акунин.

Он добавляет, что те, кто находятся сейчас вне России могут свободно говорить и писать:

"Мы можем, условно говоря, называть "спецоперацию" - войной. Мы можем формулировать идеи и мысли. Мы можем общаться с наши соотечественниками через интернет, не опасаясь, что нас арестуют и посадят в тюрьму. И мы должны это делать".

По его мнению очень важно сейчас помогать политзаключенным в РФ. На данный момент их более тысячи человек, и это количество только растет.

Борис Акунин признался, что он не думал, что война в Украине будет настолько кровавой. Он был в ошеломлении от происходящего безумия:

"Это абсолютное безумие свихнувшегося диктатора, которое должны расхлебывать сотни миллионов людей. Мне все казалось, что это дурной сон, который прекратится".