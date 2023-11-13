Экс-депутат Закатистов и бизнесмен Тамужс приговорены к условным срокам

В приговор включено время пребывания под стражей - двое суток.

Рижский окружной суд установил, что Закатистов совершил уголовное преступление, предусмотренное частью третьей статьи 177 Уголовного закона, в пользу Sia Per capita, и оштрафовал Sia Per capita на 43 минимальные месячные зарплаты или 26 660 евро.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней со дня опубликования полного текста.

В мае прошлого года Рижский городской суд в Латгальском предместье оправдал обоих подсудимых, но прокурор подал протест на этот приговор.

Согласно обвинительному заключению, в 2016 году Закатистов договорился с председателем совета AS Eco Baltia Тамужсом о мошенническом получении финансовых средств от дочернего предприятия Eco Baltia Eco Baltia Grupa для финансирования политической деятельности Закатистова.

По данным прокуратуры, Тамужс сообщил руководству Eco Baltia Grupa о необходимости получения консультаций от Закатистова, заранее зная, что никаких консультаций на самом деле не будет.

Согласно договору, заключенным между Eco Baltia grupa и компанией Закатистова Per capita, в период с июня 2016 года по май 2017 года Закатистов должен был консультировать предприятие по вопросам управления организационными изменениями и разработки политики в области экологии, устойчивого развития и ресурсосбережения.

Несмотря на то что фактически консультации не проводились, Закатистов ежемесячно выставлял "Eco Baltia grupa" счета на оплату фиктивных консультаций.

Следователи установили, что Eco Baltia grupa перевела на банковский счет Per Capita в целом 26 620 евро.

Eco Baltia grupa не оплатила последний счет на сумму 2 420 евро, поскольку руководство компании подозревало, что договоры об оказании консультационных услуг используются для незаконного финансирования политической партии.