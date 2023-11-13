Видео ⟩ Мошенники в Латвии предлагают купить водительские права

Журналисты Bez Tabu связались с жителем Латгале, который хотел купить новые водительские права после того, как лишился права управления транспортным средством за нарушение правил дорожного движения.

По словам мужчины, он увидел в Facebook рекламу, в которой "Польская автошкола" предлагает купить водительские права любой категории - причем даже не обязательно сдавать экзамен на вождение.

После того, как мужчина проявил интерес к предложению, поставщик услуг связался с ним по-русски и попытался убедить, что водительские права будут легальными, поскольку данные о клиентах заносятся в "международную базу данных водителей".

Мужчина не согласился на сделку. Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu