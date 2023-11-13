Видео ⟩ Мошенники в Латвии предлагают купить водительские права

Эксперты предупреждают, что мошенники в Латвии прибегли к новой схеме - они предлагают купить в Интернете водительские права, которые будут действительны во всех странах-членах Евросоюза, сообщает программа Bez Tabu.
Журналисты Bez Tabu связались с жителем Латгале, который хотел купить новые водительские права после того, как лишился права управления транспортным средством за нарушение правил дорожного движения.
По словам мужчины, он увидел в Facebook рекламу, в которой "Польская автошкола" предлагает купить водительские права любой категории - причем даже не обязательно сдавать экзамен на вождение.
После того, как мужчина проявил интерес к предложению, поставщик услуг связался с ним по-русски и попытался убедить, что водительские права будут легальными, поскольку данные о клиентах заносятся в "международную базу данных водителей".
Мужчина не согласился на сделку. Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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