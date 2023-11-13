Видео ⟩ В Риге ломаются старые лифты. Жители недовольны, но денег на новые нет

"Работа лифта была остановлена, так как ежегодная техническая проверка лифта установила, что оборудование не соответствует техническим требованиям, в связи с чем, согласно требованиям Кабинета Министров, дальнейшая эксплуатация лифта прекращена.

Ремонт, необходимый для восстановления работы лифта, будет проведен в этом году.

У этих лифтов также истек срок службы, который по нормативным актам составляет 30 лет, и правильнее было бы их заменить. В настоящее время из-за санкций заказ запчастей из страны-производителя невозможен. Учитывая, что замена лифтов стоит дорого, то владельцы жилых домов редко решаются на полную замену лифтов", - рассказали в Rīgas namu pārvaldnieks.

После вмешательства Bez Tabu лифт именно в этом доме был отремонтирован. Если в других домах советской постройки лифты еще не пришли в негодность, то поломка оборудования - вопрос времени, поскольку лифты белорусского производства сильно устарели и даже выработали свой ресурс.

В зданиях, находящихся в управлении компании Rīgas namu pārvaldnieks, насчитывается более 1000 старых лифтов.

Стоимость установки нового лифта - около 50 000 евро - не по карману жителям, поэтому самоуправление может прийти на помощь, предложив программу софинансирования. В Рижской думе пояснили, что такой вариант рассматривается.

"Рижское самоуправление рассматривает возможные решения по оказанию помощи в ремонте лифтов многоквартирных домов. Одним из них могла бы стать программа софинансирования, но ее реализация также потребует государственной поддержки и помощи", - заявили в Рижской думе.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu