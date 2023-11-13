Видео ⟩ В Риге ломаются старые лифты. Жители недовольны, но денег на новые нет

В программу Bez Tabu часто обращаются рижане, выражая недовольство по поводу сломанных лифтов в многоквартирных домах. Если их долгое время не ремонтируют, то пожилые и больные жители сталкиваются с большими трудностями, сообщает программа Bez Tabu.
В Болдерае, в одном из многоквартирных домов, сломался лифт и его не спешат ремонтировать, рассказывает программа Bez Tabu.
На улице Лемешу, 7, в Болдерае, довольно много пожилых и больных рижан.
"У всех стариков и женщин больные колени и спина. А у кого их нет!" - жалуется Рихард, пенсионер, который из-за неработающего лифта поднимается в свою квартиру на пятом этаже, опираясь на трость.
Программа поговорила с несколькими жильцами дома, чья повседневная жизнь сильно ухудшилась.
Игорь, мужчина, недавно перенесший инсульт, живет на девятом этаже дома. "Я пробыл в больнице две недели, включая интенсивную терапию, после чего восстанавливался на реабилитации в пансионате. Теперь же я уже неделю не могу выйти из дома", - рассказал Игорь.
Врач посоветовал Игорю гулять на свежем воздухе, но сломанный лифт запер его в квартире, так как он не может самостоятельно спуститься и подняться на девятый этаж.
Конкретным зданием управляет компания Rīgas namu pārvaldnieks, а за лифтами присматривает компания KONE lifti Latvija.
"Работа лифта была остановлена, так как ежегодная техническая проверка лифта установила, что оборудование не соответствует техническим требованиям, в связи с чем, согласно требованиям Кабинета Министров, дальнейшая эксплуатация лифта прекращена.
Ремонт, необходимый для восстановления работы лифта, будет проведен в этом году.
У этих лифтов также истек срок службы, который по нормативным актам составляет 30 лет, и правильнее было бы их заменить. В настоящее время из-за санкций заказ запчастей из страны-производителя невозможен. Учитывая, что замена лифтов стоит дорого, то владельцы жилых домов редко решаются на полную замену лифтов", - рассказали в Rīgas namu pārvaldnieks.
После вмешательства Bez Tabu лифт именно в этом доме был отремонтирован. Если в других домах советской постройки лифты еще не пришли в негодность, то поломка оборудования - вопрос времени, поскольку лифты белорусского производства сильно устарели и даже выработали свой ресурс.
В зданиях, находящихся в управлении компании Rīgas namu pārvaldnieks, насчитывается более 1000 старых лифтов.
Стоимость установки нового лифта - около 50 000 евро - не по карману жителям, поэтому самоуправление может прийти на помощь, предложив программу софинансирования. В Рижской думе пояснили, что такой вариант рассматривается.
"Рижское самоуправление рассматривает возможные решения по оказанию помощи в ремонте лифтов многоквартирных домов. Одним из них могла бы стать программа софинансирования, но ее реализация также потребует государственной поддержки и помощи", - заявили в Рижской думе.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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