В Исландии ожидают извержения вулкана Фаградальсфьядль. В стране объявлено чрезвычайное положение

На протяжении семи дней небо над большей частью европейских стран было закрыто для полетов из-за накрывшего континент исполинского облака вулканического пепла, рассеяться которому мешали погодные условия.

В результате десяткам авиакомпаний пришлось отменить в общей сложности порядка 100 тысяч рейсов, лишившись примерно 10 млн пассажиров, что привело к колоссальным убыткам для всей отрасли (по разным оценкам, от 1,5 до 2,5 млрд евро).

Отдельно имеет смысл уточнить, что на тот момент было совершенно непонятно, насколько опасным может быть попадание вулканической пыли в самолетные двигатели. Однако авиационные власти решили, что лучше перестраховаться и не испытывать судьбу.

Сейсмическая трещина в асфальте Фото: RUV/Ragnar Visage

По словам профессора геохимии Копенгагенского университета Сьюзен Стипп, принятое решение было совершенно оправданным, поскольку даже миллиардные убытки не идут ни в какое сравнение с реально существовавшей угрозой жизни пассажиров и членов экипажа.

Причем дело далеко не только не в потере пилотом видимости, уточняет Стипп, поскольку это как раз вполне компенсируется приборами. А в том, что при прохождении самолета даже через относительно рассеянный вулканический шлейф крошечные частицы пепла фактически подвергают воздушное судно пескоструйной обработке, сравнимой с тщательной полировкой наждачной бумагой

Более того, при попадании внутрь реактивного двигателя частицы вулканической пыли подвергаются воздействию колоссальных температур и начинают плавиться, прилипая к лопастям турбины, что может легко привести к отказу двигателя и крушению самолета.