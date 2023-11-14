В Херсоне - трое погибших в результате российского обстрела

Вооруженные силы РФ обстреляли из стволовой и реактивной артиллерии центральную часть южноукраинского города Херсон, сообщает председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в понедельник, 13 ноября. В результате очередного российского обстрела уничтожены или повреждены восемь автомобилей, в том числе одна машина скорой помощи, административное здание, больница и не менее пятнадцати зданий.

"Эти удары россиян унесли жизни двух человек. По информации, еще десять получили ранения", - пишет Прокудин в Facebook. В обстрелянной сегодня больнице получили ранения два медицинских работника и пациент пенсионного возраста. У всех них - "минно-взрывные травмы", уточнил он. Прокудин поделился видеозаписью, на которой видны здания с пробоинами от снарядов и разбитыми стеклами, руины от бывших зданий и полностью сгоревшая машина скорой помощи.

В отдельном сообщении председатель Херсонской администрации также сообщил, что ранее в понедельник в пригороде Херсона был обстрелян автомобиль, в результате чего один человек погиб, а двухмесячный младенец и его мать получили ранения.