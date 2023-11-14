Называвший Путина братом король Иордании разрешил поставлять вооружение Украине

Вооруженные силы Украины получат от Иордании 60 бронемашин Cheetah, которые являются аналогами немецких Gepard. Их Иордания купила у Нидерландов в 2013 году за 21 миллион евро.

Указывается, что США выкупят у Иордании эту технику за 110 миллионов евро с целью передать дальше Украине. Первые поставки планируются уже в течение ближайших недель.

Устройства Cheetah предусмотрены для перехвата целей в воздухе, например, самолетов и вертолетов. Украина планирует использовать эти системы для уничтожения беспилотников, так как это будет дешевле, чем тратить боеприпасы более дорогих систем, таких как Patriot или IRIS-T.

В распоряжении Украины уже есть более 30 немецких систем Gepard, однако наблюдается нехватка снарядов. Иордания располагает 350 тыс. снарядов, которые она десять лет назад приобрела у Нидерландов.

Нужно напомнить, что до начала войны в Украине король Иордании Абдалла II был одним из наиболее частых гостей в России. В период с 2001 по 2017 год он посещал Россию 18 раз.

"Я езжу в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, которого считаю своим братом. Я езжу туда как хороший друг и как друг России", - сказал в 2018 году Абдалла II.