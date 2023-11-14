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Модель умерла после процедуры липосакции. Что случилось?

rus.tvnet.lv
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Фото: luandradel/ Instagram

Луана Андраде, 29-летняя инфлюенсер, модель и близкая подруга Неймара, умерла в Бразилии после процедуры по откачиванию жира, пишет New York Post.

Андраде обратилась в клинику Сан-Луиса в Сан-Паулу для проведения ей частным хирургом операции по липосакции колена.

Во время операции у модели остановилось сердце. В ходе экстренного обследования было обнаружено, что у Андраде был обширный тромбоз. 

Врач клиники, пластический хирург Диоване Руаро, пояснил местным СМИ, что перед операцией у Луаны было все в порядке со здоровьем. Однако во время операции были проведены анализы, которые выявили тромбы, поэтому женщину перевели в реанимацию. К сожалению, врачам не удалось спасти ее. Причина смерти - "тромбоэмболия легочной артерии в результате осложнений во время операции".

"Не существует операции или медицинской процедуры, которая не была бы связана с каким-либо риском, особенно если это хирургическая процедура", - заявил местным врач Бразильского колледжа пластической хирургии.

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