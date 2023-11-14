Путаница с названием: в Риге улицу Армитстеда переименуют в улицу Армитстеда

"В книге есть большая глава относительно памятника Джорджу Армитстеду, который на канале у Театра оперы стоит там с собачкой. И, разбираясь в материалах, я обнаружил, что в 1913 году было принято решение сразу после смерти мэра поставить ему памятник и назвать улицу в его честь", - рассказал Евгений Гомберг.

Однако у него возникли сомнения, действительно ли улица названа именно в честь градоначальника, поскольку в Риге был еще один Армитстед - Джеймс, который завещал деньги на строительство детской больницы. Более того, около этой больницы улица и находится. В итоге Гомберг выяснил, что улица действительно в 1930 году была названа в честь мецената Джеймса.

В советское время улицу переименовали, а в 1993 году было принято решение вернуть ей историческое название.

"И написали "улица Г. Армитстеда", в чем уже проявилась путаница, потому что Джеймс - это родной дядя мэра. Следующий камень в эту путаницу лег, когда к этой табличке снизу привесили пояснительную табличку, что улица названа в честь мэра города Джорджа, или, как его тогда называли, Георгия Ивановича Армитстеда", - рассказал Гомберг.

Предприниматель начал переписку с ответственными лицами и учреждениями, чтобы вернуть улице правильное имя - Джеймса Армитстеда. Спустя год переписок он все-таки добился, чтобы вопрос был рассмотрен Рижской думой.

Как рассказал передаче глава отдела землеуправления Рижской думы Улдис Фрейманталс, уточнение связано с названием улицы: "Это связано с тем, что предыдущий порядок не предусматривал указание полного имени/фамилии и это создало недоразумение. Такой реальный случай, где ситуация в какой-то степени была неверно истолкована".

В итоге комитет городского развития переименование улицы поддержал, решение еще должна утвердить дума.