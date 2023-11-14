Фото ⟩ Символическое мероприятие по открытию Рижского замка

В канцелярии отметили, что, вступая в должность, в качестве одного из приоритетов своей деятельности Ринкевич выдвинул открытость института президентства для латвийского общества. По его инициативе в дальнейшем резиденция президента - Рижский замок - будет открыта для экскурсий по заявке желающих на веб-сайте канцелярии президента president.lv.

С подготовленной к 101-й годовщине президентства программой осмотра Рижского замка первыми познакомятся и замок посетят участники латвийской организации скаутов, яунсарги, ученики средней школы инженерных наук Рижского технического университета, участники общества "Альянс активных пожилых людей Риги" и Латвийской организации сотрудничества людей с особыми потребностями SUSTENTO.

Рижский замок служит резиденцией президента с 1922 года, когда в Латвии был учрежден институт президентства. Рижский замок является одним из выдающихся средневековых замков Латвии. Его первый камень был заложен 15 июня 1330 года.

Замок неоднократно переживал разрушения, перестройку и расширение. Последнее масштабное восстановление было проведено накануне столетия Латвии. Все помещения восстановлены в историческом облике, но при этом приспособлены к современным требованиям использования.

После масштабных работ по реконструкции и реставрации работу в Рижском замке 22 августа 2016 года возобновил президент Раймонд Вейонис.