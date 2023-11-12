Институту президентства Латвии 14 ноября исполнится 101 год. Канцелярия президента отмечает, что при вступлении в должность президент Эдгар Ринкевич в качестве одного из приоритетов своей деятельности выдвинул большую открытость института президента для латвийского общества.

По инициативе Ринкевича, в дальнейшем резиденция президента - Рижский замок - будет открыта для экскурсий, при записи по электронной почте канцелярии президента.

Первыми замок посетят участники Латвийской скаутской организации, яунсарги и мазпулки, студенты инженерных наук Рижского Технического университета, учащиеся средних школы, члены ассоциации "Альянс активных пожилых людей Риги" и группа "Люди Латвии с особыми потребностями организации сотрудничества Sustento".

Представители средств массовой информации 14 ноября в 10:30 смогут отправиться на экскурсию по помещениям Рижского замка с участием президента Латвии и членов Латвийской скаутской организации.

Рижский замок является резиденцией президента Латвии с 1922 года, когда был учрежден институт президентства Латвии. Рижский замок является одним из выдающихся средневековых замков Латвии. Его первый камень был заложен 15 июня 1330 года.