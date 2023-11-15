В Германии участились нападения на мигрантов

За первые три квартала этого года было зарегистрировано 1515 нападений на иммигрантов, а в 2022 году - 1371 нападение, свидетельствуют статистические данные агентства DPA, подготовленные по запросу левоэкстремистской партии Die Linke.

В третьем квартале этого года дома беженцев подвергались политически мотивированным нападениям 30 раз.

В трех случаях эти нападения носили насильственный характер, и в 23 случаях ответственность взяли на себя правые экстремисты.

Полиция считает, что в 373 из 417 преступлений, зарегистрированных за пределами места жительства и направленных против мигрантов, также виноваты правые радикалы.

"Каждый день беженцы в Германии подвергаются нападениям, унижениям и оскорблениям", - заявила Клара Бингнер, представитель партии Die Linke.

Она выразила мнение, что одной из причин увеличения числа нападений являются текущие дебаты по вопросам предоставления убежища, которые "открывают путь к мобилизации расистов на улицах".