В Германии участились нападения на мигрантов

В Германии значительно возросло количество нападений на иммигрантов, которое за девять месяцев этого года уже превысило количество нападений, зарегистрированных за весь прошлый год.
За первые три квартала этого года было зарегистрировано 1515 нападений на иммигрантов, а в 2022 году - 1371 нападение, свидетельствуют статистические данные агентства DPA, подготовленные по запросу левоэкстремистской партии Die Linke.
В третьем квартале этого года дома беженцев подвергались политически мотивированным нападениям 30 раз.
В трех случаях эти нападения носили насильственный характер, и в 23 случаях ответственность взяли на себя правые экстремисты.
Полиция считает, что в 373 из 417 преступлений, зарегистрированных за пределами места жительства и направленных против мигрантов, также виноваты правые радикалы.
"Каждый день беженцы в Германии подвергаются нападениям, унижениям и оскорблениям", - заявила Клара Бингнер, представитель партии Die Linke.
Она выразила мнение, что одной из причин увеличения числа нападений являются текущие дебаты по вопросам предоставления убежища, которые "открывают путь к мобилизации расистов на улицах".
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