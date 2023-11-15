Фото ⟩ РФ нанесла удар по жилому дому в Донецкой области

По сообщению главы МВД Украины Игоря Клименко, под ракетный удар попал многоквартирный дом, обвалился подъезд, одна женщина погибла, еще несколько человек получили ранения.

"Селидово: в результате обстрела повреждена многоэтажка. Спасены пять человек, среди них ребенок. Произошло разрушение подъезда четырехэтажного жилого дома", - написал министр в Telegram-канале.

"Также из поврежденной квартиры на четвертом этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок. К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек", - добавил Клименко.

По данным министра, это был ракетный удар.