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Фото ⟩ РФ нанесла удар по жилому дому в Донецкой области

rus.tvnet.lv
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Ракетный удар по жилому дому
Ракетный удар по жилому дому Фото: Скриншот c Klymenko_MVS/472

В ночь на среду, 15 ноября, российские военные обстреляли город Селидово в Донецкой области, есть жертвы, сообщает Русская служба BBC.

По сообщению главы МВД Украины Игоря Клименко, под ракетный удар попал многоквартирный дом, обвалился подъезд, одна женщина погибла, еще несколько человек получили ранения.

"Селидово: в результате обстрела повреждена многоэтажка. Спасены пять человек, среди них ребенок. Произошло разрушение подъезда четырехэтажного жилого дома", - написал министр в Telegram-канале.

"Также из поврежденной квартиры на четвертом этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок. К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек", - добавил Клименко.

По данным министра, это был ракетный удар. 

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