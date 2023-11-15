Добрая фея из Алои: а вы замечали что-то подобное в других городах Латвии?

Когда кажется, что мир сошел с ума и в нем слишком много тьмы, каждое доброе дело имеет особое значение. Жительница Алои в своем Facebook поделилась постом, который определенно делает этот мир хотя бы немного лучше.
"Если идешь мимо, можешь брать домой или съесть яблоко во время прогулки. Ведерко с водой стоит, чтобы яблоки можно было помыть.
Хризантемы с корнями - забирайте! Пусть растут! Приятной оставшейся части осени!
Добрая Фея", - пишет Эверита.
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