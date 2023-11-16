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Теракт возле Иерусалима: ранены несколько человек, нападавшие ликвидированы

rus.tvnet.lv
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Война в Израиле.
Война в Израиле. Фото: AFP/SCANPIX

Трое вооруженных огнестрельным оружием людей напали в четверг на контрольно-пропускной пункт к югу от Иерусалима, ранив несколько человек, сообщила израильская полиция.

По сведениям Magen David Adom, мужчина примерно 20 лет получил крайне тяжелые ранения, девушка примерно 20 лет и мужчина около 30 лет в состоянии средней тяжести, еще двое были ранены легко. И троим потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока.

Трое раненных доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

По данным полиции, были ранены шесть сотрудников силовых структур (один из них в очень тяжелом состоянии), а также пострадали двое гражданских (легкое ранение и нервный шок).

Все трое террористов ликвидированы. Но полиция и спецслужбы ищут возможных сообщников стрелявших.

Полиция сообщает, что террористы были вооружены автоматической винтовкой M-16 и двумя пистолетами. 

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