"Чувствовала себя как в фильме": как игрушечные кухни в Латвии были раскуплены за 3 минуты

Рано утром в четверг, 16 ноября, по всей Латвии "царил стресс и паника из-за игрушечных кухонь", о чем рассказывают пользователи соцсетей. По купону Lidl можно было купить игрушечную кухню со скидкой 75%- по крайней мере так обещали в рекламе. Как пишут пользователи, кухни были распроданы по всей Латвии за три минуты. Портал Apollo.lv собрал реакции пользователей социальных сетей, а также получил комментарий торговой сети Lidl Latvija.
"Я так понимаю, что сегодня повсюду стресс и паника из-за кухонек Lidl. В принципе, на том уровне, чтобы появиться на новостных порталах..."
es tā saprotu, ka šodien visur ir lidl virtuvīšanu stress un panika :D principā tādā līmenī, ka būtu ziņu portālos jāparādās..— @PirmaKrievieteLatvija (@PirmaKrieviete) November 16, 2023
"В 6:40 встала с кровати, чтобы отправиться на охоту в Lidl за игрушечной кухней. Чувствовала себя действительно как в фильме, где выхватывают вещи из рук, но мы ее получили. Есть!"
6:40 ārā no gultas, lai dotos spēļu virtuvītes medībās uz LIDL. Sajutos pa tiešām kā filmā, kur rauj ārā no rokām mantu, bet dabūjām. Ir! 😅— ✨Sanāca ✨ (@Ceramssanaks) November 16, 2023
"Как муж ездил глянуть на детскую кухоньку Lidl"
Kā vīrs brauca Lidl bērnu virtuvīti lūkoties. pic.twitter.com/AuK7OSAxvD— ManAnna (@mananna2023) November 16, 2023
"Вау, поздравляю! Я весьма наивно поехала в Lidl в Межциемсе в 8:30, где мне сказали, что по всей Латвии они были раскуплены за три минуты"
Wow, sveicu :D es ļoti naivi aizbraucu uz Mežciema Lidl 8:30, kur man teica, ka visā Latvijā esot izpirktas 3 minūšu laikā— GG (@guna_GGG) November 16, 2023
"Мне очень жаль... Чувствую себя немного причастным к вашим страданиям"
es tiešām atvainojos..jūtos mazliet līdzvainīgs jūsu ciešanās 😜🤭😅https://t.co/RxYAaNDEPx— TOFIKS (@tofikblogs) November 16, 2023
"Вообще стоит сказать, что это не очень-то маркетинговый трюк, Lidl. Сложно понять, почему нужно организовывать такую масштабную акцию, если даже в магазинах крупных микрорайонов выставлены лишь 6-10 товаров"
Vispār jāsaka, ka tāds ne visai mārketinga triks, @lidllatvija. Grūti saprast, kāpēc jāorganizē tik vērienīga akcija, ja pat lielu mikrorajonu veikalos tiek izliktas 6-10 preces.— ManAnna (@mananna2023) November 16, 2023
"Настоящая кухонная сага. Lidl сегодня получил от 4 до 15 довольных клиентов на каждый магазин. И сотни недовольных. В (...) группах, связанных с уходом за детьми, люди лопаются от злости. Я до сих пор не могу привыкнуть быть родителем, это другой мир"
Īsta virtuvītes sāga. Lidl šodien ieguva 4-15 apmierinātus klientus uz katru veikalu. Un simtiem neapmierinātu. Mēneša un citās ar bērnkopību saistītās grupās ļaudis plīst pušu no dusmām. Vēl joprojām nevaru pierast būt par vecāku, te valda cita pasaule. 🤪— Katrīna Žukova (@kzukova) November 16, 2023
"Очень жалкий рекламный трюк от Lidl. Устроить суперакцию там, где продукт на самом деле недоступен. Жалко и сотрудников, которых сегодня сотни раз будут спрашивать про мини-кухни.
Для этой акции в каждом магазине должно было быть как минимум 2-3 паллеты с товаром"
Ļoti nožēlojams reklāmas triks no @lidllatvija puses. Uztaisīt super akciju, kurā prece pat īsti nav pieejama. Žēl arī darbiniekus, kuriem šodien simtiem reižu tiks uzdots jautājums par virtuvītēm.— Toms (@dziivnieks) November 16, 2023
Šadas akcijas ietvaros katrā veikalā vajadzēja būt vismaz 2-3 paletēm ar preci.
"Проблемы реальной жизни"
Patiesās dzīves problēmas :D pic.twitter.com/ObDaKImrVK— Kaspars Škinčs (@kasparsskincs) November 16, 2023
Комментарий представителя Lildl Latvija Ингарса Рудзитиса
"Lidl известен на всю Европу своими специальными краткосрочными акционными предложениями - обычно это интересные, необычные товары, которые предлагаются на короткое время в ограниченном количестве с особенно большими скидками.
В рамках "Суперпредложения" приложения Lidl Plus на этой неделе было три однодневных предложения, в том числе игрушечная кухня для детей. Количество предлагаемых товаров было небольшим, как и в случае со специальными акционными предложениями.
Мы знаем, что интерес клиентов к этим "Суперпредложениям" был высок и товар был распродан очень быстро, что подтвердило в целом неослабевающий интерес к магазинам Lidl. Уже сегодня могу сообщить, что в "Суперпредложение" на следующей неделе также войдет несколько интересных товаров в небольшом количестве и с очень большими скидками".
Так как в социальной сети Х появились фальшивые профили Lidl, представитель сети подчеркивает, что все их официальные аккаунты в соцсетях верифицированы.
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