Чт, 16.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Чувствовала себя как в фильме": как игрушечные кухни в Латвии были раскуплены за 3 минуты

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Lidl/Shutterstock/Apollo.lv kolāža

Рано утром в четверг, 16 ноября, по всей Латвии "царил стресс и паника из-за игрушечных кухонь", о чем рассказывают пользователи соцсетей. По купону Lidl можно было купить игрушечную кухню со скидкой 75%- по крайней мере так обещали в рекламе. Как пишут пользователи, кухни были распроданы по всей Латвии за три минуты. Портал Apollo.lv собрал реакции пользователей социальных сетей, а также получил комментарий торговой сети Lidl Latvija. 

"Я так понимаю, что сегодня повсюду стресс и паника из-за кухонек Lidl. В принципе, на том уровне, чтобы появиться на новостных порталах..."

"В 6:40 встала с кровати, чтобы отправиться на охоту в Lidl за игрушечной кухней. Чувствовала себя действительно как в фильме, где выхватывают вещи из рук, но мы ее получили. Есть!"

"Как муж ездил глянуть на детскую кухоньку Lidl"

"Вау, поздравляю! Я весьма наивно поехала в Lidl в Межциемсе в 8:30, где мне сказали, что по всей Латвии они были раскуплены за три минуты"

"Мне очень жаль... Чувствую себя немного причастным к вашим страданиям"  

"Вообще стоит сказать, что это не очень-то маркетинговый трюк, Lidl. Сложно понять, почему нужно организовывать такую масштабную акцию, если даже в магазинах крупных микрорайонов выставлены лишь 6-10 товаров"

"Настоящая кухонная сага. Lidl сегодня получил от 4 до 15 довольных клиентов на каждый магазин. И сотни недовольных. В (...) группах, связанных с уходом за детьми, люди лопаются от злости. Я до сих пор не могу привыкнуть быть родителем, это другой мир"

"Очень жалкий рекламный трюк от Lidl. Устроить суперакцию там, где продукт на самом деле недоступен. Жалко и сотрудников, которых сегодня сотни раз будут спрашивать про мини-кухни.

Для этой акции в каждом магазине должно было быть как минимум 2-3 паллеты с товаром"

"Проблемы реальной жизни"

Комментарий представителя Lildl Latvija Ингарса Рудзитиса 

"Lidl известен на всю Европу своими специальными краткосрочными акционными предложениями - обычно это интересные, необычные товары, которые предлагаются на короткое время в ограниченном количестве с особенно большими скидками.

В рамках "Суперпредложения" приложения Lidl Plus на этой неделе было три однодневных предложения, в том числе игрушечная кухня для детей. Количество предлагаемых товаров было небольшим, как и в случае со специальными акционными предложениями.

Мы знаем, что интерес клиентов к этим "Суперпредложениям" был высок и товар был распродан очень быстро, что подтвердило в целом неослабевающий интерес к магазинам Lidl. Уже сегодня могу сообщить, что в "Суперпредложение" на следующей неделе также войдет несколько интересных товаров в небольшом количестве и с очень большими скидками".

Так как в социальной сети Х появились фальшивые профили Lidl, представитель сети подчеркивает, что все их официальные аккаунты в соцсетях верифицированы. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх