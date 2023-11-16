"Чувствовала себя как в фильме": как игрушечные кухни в Латвии были раскуплены за 3 минуты

"Проблемы реальной жизни"

Patiesās dzīves problēmas :D pic.twitter.com/ObDaKImrVK — Kaspars Škinčs (@kasparsskincs) November 16, 2023

Комментарий представителя Lildl Latvija Ингарса Рудзитиса

"Lidl известен на всю Европу своими специальными краткосрочными акционными предложениями - обычно это интересные, необычные товары, которые предлагаются на короткое время в ограниченном количестве с особенно большими скидками.

В рамках "Суперпредложения" приложения Lidl Plus на этой неделе было три однодневных предложения, в том числе игрушечная кухня для детей. Количество предлагаемых товаров было небольшим, как и в случае со специальными акционными предложениями.

Мы знаем, что интерес клиентов к этим "Суперпредложениям" был высок и товар был распродан очень быстро, что подтвердило в целом неослабевающий интерес к магазинам Lidl. Уже сегодня могу сообщить, что в "Суперпредложение" на следующей неделе также войдет несколько интересных товаров в небольшом количестве и с очень большими скидками".

Так как в социальной сети Х появились фальшивые профили Lidl, представитель сети подчеркивает, что все их официальные аккаунты в соцсетях верифицированы.