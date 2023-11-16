18 ноября бесплатным будет не только общественный транспорт, но и автостоянки

18 ноября общественный транспорт и автостоянки в Риге будут бесплатными, сообщили в Рижской думе.
В день государственного праздника все пассажиры смогут ездить бесплатно, в том числе кодовые билеты в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme не нужно будет регистрировать.
Кроме того, в субботу и понедельник, 18 и 20 ноября, платные парковки Рижского самоуправления, находящиеся в ведении Rīgas satiksme, будут работать бесплатно. В воскресенье, 19 ноября, режим работы платных парковок будет таким же, как и в воскресенье - в тарифных зонах A, B, C и D можно будет парковаться бесплатно, в тарифной зоне R парковка будет бесплатной с 6 утра до полуночи.
В то же время Рижская дума сообщает, что в некоторые периоды, когда в городе будут проходить мероприятия по случаю годовщины провозглашения Латвийской Республики, возможны временные перебои в работе общественного транспорта.
В 7:30 состоится шествие студенческих корпораций Латвии от Латвийского университета до Братского кладбища. Шествие пройдет по маршруту бульвар Райниса, бульвар Бривибас, улица Бривибас, улица Цесу, улица Менесс, улица Миера, улица Клуса, улица Миера, Брасовский мост, улица Гауяс, улица Айзсаулес, Братское кладбище. При необходимости Государственная полиция временно ограничит движение по маршруту шествия.
В 13:30 на набережной 11 Ноября состоится военный парад Национальных вооруженных сил. Маршрут парада: набережная 11 Ноября, площадь Стрелниеку, улица Калькю, бульвар Бривибас, улица Бривибас, улица Бруниниеку, улица Спорта, улица Сканстес. Маршрут для военной техники: набережная 11 Ноября, набережная Генерала Радзиня до Островного моста.
Во время парада и шествия движение будет регулироваться и перекрываться Государственной полицией. Движение по дорогам, пересекающим маршрут шествия, может отклоняться от запланированного графика.
В 18:00 факельное шествие пройдет по маршруту от памятника К. Улманису на бульваре Райниса по бульвару Райниса, улице Кр. Барона, бульвару Аспазияс, бульвару З. А. Мейеровица, улице Кр. Валдемара, бульвару Райниса. Ориентировочная продолжительность шествия - один час.
Во время проведения праздничных мероприятий также будут внесены изменения в работу центров обслуживания клиентов. 17 ноября, в предпраздничный день, центр обслуживания клиентов на улице Бривибас, 49/53, будет работать с 8:00 до 15:00, Рижский центр поддержки граждан Украины - с 9:00 до 15:00, остальные центры обслуживания клиентов - с 9:00 до 18:00.
В субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, все центры обслуживания клиентов будут закрыты. В понедельник, 20 ноября, центр обслуживания клиентов на улице Спикеру, 1, будет работать с 10 до 16 часов, остальные центры обслуживания клиентов будут закрыты.
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