18 ноября бесплатным будет не только общественный транспорт, но и автостоянки

В 13:30 на набережной 11 Ноября состоится военный парад Национальных вооруженных сил. Маршрут парада: набережная 11 Ноября, площадь Стрелниеку, улица Калькю, бульвар Бривибас, улица Бривибас, улица Бруниниеку, улица Спорта, улица Сканстес. Маршрут для военной техники: набережная 11 Ноября, набережная Генерала Радзиня до Островного моста.

Во время парада и шествия движение будет регулироваться и перекрываться Государственной полицией. Движение по дорогам, пересекающим маршрут шествия, может отклоняться от запланированного графика.

В 18:00 факельное шествие пройдет по маршруту от памятника К. Улманису на бульваре Райниса по бульвару Райниса, улице Кр. Барона, бульвару Аспазияс, бульвару З. А. Мейеровица, улице Кр. Валдемара, бульвару Райниса. Ориентировочная продолжительность шествия - один час.

Во время проведения праздничных мероприятий также будут внесены изменения в работу центров обслуживания клиентов. 17 ноября, в предпраздничный день, центр обслуживания клиентов на улице Бривибас, 49/53, будет работать с 8:00 до 15:00, Рижский центр поддержки граждан Украины - с 9:00 до 15:00, остальные центры обслуживания клиентов - с 9:00 до 18:00.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, все центры обслуживания клиентов будут закрыты. В понедельник, 20 ноября, центр обслуживания клиентов на улице Спикеру, 1, будет работать с 10 до 16 часов, остальные центры обслуживания клиентов будут закрыты.