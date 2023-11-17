Артур Смольянинов и группа cheLovek выступят в Риге с большим концертом

В планах группы съемки видеоклипа на главный и объединяющий трек нового альбома - песню "Эльсинор", являющуюся одновременно криком души и художественной акцией. В процессе создания странички группы cheLovek в Instagram естественном образом пришли к тому, что это должно быть сообщество: "Не просто для меня или для нашей группы, а для всех, кто выбрал для себя правду и свободу, но многое потерял и вынужден, как и я, начать новую жизнь. Вдали от дома, друзей, семьи... Это территория свободы, куда каждый Человек может прийти со своей историей, болью, радостью, просьбой, идеей и никто не останется без внимания и поддержки, каждый будет услышан... Если сказать одной фразой: "cheLovek для Человека". Присоединяйтесь!".