Артур Смольянинов и группа cheLovek выступят в Риге с большим концертом

8 декабря в клубе First состоится концерт латвийской группы cheLovek, фронтменом которой стал актер, автор и композитор Артур Смольянинов. В рамках концерта пройдет презентация первого EP-альбома "4" и сингла "Эльсинор". С 23 ноября сингл можно будет услышать на всех цифровых площадках.
В составе группы латвийские музыканты: гитарист Янис Руньгис, басист Станислав Юдин, клавишник Эвалд Лазаревич и ударник Кришьянис Бремшс. В записи альбома также принимали участие пианисты Андрей Осокин и Матисс Жилинскис, бас-гитарист Айнарс Майорс, а также певица Динара Рудане. Солист группы, автор текстов и музыки - Артур Смольянинов. Студийный продюсер записи - Гатис Закис.
"Какое облегчение испытываешь, когда видишь, что талантливый человек оказывается еще и ЧЕЛОВЕКОМ!" - так звучал первый комментарий к собравшему 9 миллионов просмотров интервью на YouTube-канале Катерины Гордеевой с Артуром Смольяниновым. Вскоре актер покинул Россию и стал человеком мира. Сегодня Артур нашел убежище в Латвии, где начал новую жизнь практически с нуля. За год ему удалось собрать группу из местных музыкантов - своих по духу людей.
Название cheLovek родилось еще в 20-м году - именно так Артур хотел именовать группу, которую он собрал тогда в Петербурге. "Для меня в слове "человек" заключена вся жизнь, для меня нет более интересной и важной задачи, чем оставаться и продолжать становиться человеком. Да и все мои песни по большому счету сфокусированы на человеке как отдельном микрокосмосе. Я пытаюсь разобраться, что такое человек в мире и мир в человеке? Сейчас, когда мой личный мир, совершенно разбомбленный, по сути, рождается заново, я буду жить и поступать только так, как велит мне мое сердце. Поэтому, собрав здесь новую группу, я назвал ее cheLovek".
Жанр своего творчества Артур формулирует как "кино-рок", или human-рок. "Как правило, в каждой моей песне есть герой и сюжет вокруг него, - поясняет актер. - По сути, практически каждая песня - это микрофильм".
Первый альбом состоит из четырех песен и так и называется - "4". Это любимое число Артура: в японской культуре цифра 4 вообще не используется - в зданиях нет четвертого этажа, нет четвертой квартиры, нет четвертой кнопки в лифте... Ведь в речи иероглиф «四» (си, "четыре") звучит так же, как иероглиф 死 (си, "смерть"). Они даже внешне похожи. Так и развилась тетрафобия.
"Сейчас время такое, что этот иероглиф постоянно стоит у меня перед глазами, заслоняет небо, - говорит Артур. - К тому же мне исполнилось сорок лет - тоже четверка, рубеж. В общем, все сошлось. В какой-то момент я осознал, что этот альбом - это некое мое подношение, бескровная жертва смерти как безжалостному и неотвратимому финалу всего живого. Это моя мольба остановиться и не забирать больше ни в чем неповинных людей. "Чуть помедленнее, кони..." - как пел Высоцкий. Так что на обложке будет только этот иероглиф".
Параллельно с релизом EP-диска группа работает над репертуаром полновесной программы из 12 треков под рабочим названием "Внутри". Репетиции проходят в студии AMFO Айнарса Майорса - "без преувеличения одной из лучших, что я видел в жизни. Земфира, например, не даст соврать".
В планах группы съемки видеоклипа на главный и объединяющий трек нового альбома - песню "Эльсинор", являющуюся одновременно криком души и художественной акцией. В процессе создания странички группы cheLovek в Instagram естественном образом пришли к тому, что это должно быть сообщество: "Не просто для меня или для нашей группы, а для всех, кто выбрал для себя правду и свободу, но многое потерял и вынужден, как и я, начать новую жизнь. Вдали от дома, друзей, семьи... Это территория свободы, куда каждый Человек может прийти со своей историей, болью, радостью, просьбой, идеей и никто не останется без внимания и поддержки, каждый будет услышан... Если сказать одной фразой: "cheLovek для Человека". Присоединяйтесь!".
Билеты уже в продаже в сети Biļešu Serviss.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!