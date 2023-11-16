Аналитическое мышление, знание русского языка: SAB публично ищет для работы разведчиков

Бюро по защите Сатверсме (SAB) впервые публично пригласило на работу потенциальных специалистов в области разведки и контрразведки.
До сих пор SAB, учитывая специфику службы, самостоятельно искало потенциальных кандидатов при наборе новых сотрудников, однако в мае прошлого года впервые в своей истории бюро объявило о публичной вакансии, пригласив присоединиться к своей команде аналитиков.
В октябре прошлого года ведомство объявило открытый конкурс на вакансию юриста, а этим летом - открытый конкурс на вакансии администратора сетевого оборудования и инженера по измерениям электромагнитной совместимости.
В опубликованном в четверг, 16 ноября, пресс-релизе говорится, что отныне на сайте управления sab.gov.lv наряду с основной информацией об учреждении будет доступен новый раздел - "Вакансии", где будет представлена информация о вакансиях в SAB.
Сейчас SAB ищет специалиста по разведке/контрразведке, аналитика, администратора сетевого оборудования и специалиста по электромагнитным измерениям.
Об обязанностях специалиста разведки/контрразведки SAB пишет: "Вы будете строить и поддерживать отношения с людьми. Вы будете планировать и осуществлять оперативные меры для получения информации, важной для безопасности Латвии. Вы будете искать в океане информации новые источники".
В SAB отмечают, что никакое предварительное образование, опыт работы или то, что вы видели в фильмах, не смогут полностью подготовить потенциального кандидата к тому, что может предложить SAB.
Любопытство, черты характера и мотивация человека будут определяющими факторами для начала работы в SAB. Служба обещает предоставить уникальное обучение для подготовки потенциального специалиста к различным задачам разведывательной или контрразведывательной деятельности.
В качестве требований упоминаются аналитическое и логическое мышление, хорошие навыки межличностного общения, эмпатия, знание английского и русского или китайского языков, умение самостоятельно планировать и организовывать свою работу, а также умение работать в команде, интерес к событиям и процессам в обществе и мире, высокое чувство ответственности и дисциплинированности, способность к работе в стрессовых ситуациях.
После получения мотивационного письма и резюме каждый кандидат будет оценен, проверен, и в случае соответствия критериям ему будет предложена наиболее подходящая вакансия в SAB.
При приеме на работу в SAB кандидатам предлагается оценить свое соответствие требованиям, изложенным в статье 20 Закона об органах государственной безопасности.
Вышеупомянутая норма предусматривает, что должностным лицом или сотрудником учреждения государственной безопасности может быть лицо, являющееся гражданином Латвии, не моложе 18 лет, получившее высшее образование, отвечающее требованиям, установленным законом "О государственной тайне". Также работником специальной службы может стать лицо, состояние здоровья и психологические характеристики которого, а также физическая подготовка достаточны для выполнения служебных обязанностей.
В SAB могут работать лица, не наказанные за умышленное уголовное правонарушение и не уволенные за последние пять лет из органов государственной безопасности, с военной или иной государственной службы из-за дисциплинарного взыскания.
Потенциальная зарплата не уточняется, но SAB обещает "стабильную зарплату и социальные гарантии, долгосрочное сотрудничество, возможности для развития навыков и знаний, возможность путешествовать и работать за границей".
В SAB заявили, что конкретный размер вознаграждения не может быть публично раскрыт, поскольку вознаграждение сотрудников органов госбезопасности является государственной тайной.
Все претенденты получат ответ на свою заявку в течение двух недель после ее отправки. Тем, чью кандидатуру будут рассматривать для работы в SAB, следует рассчитывать, что процесс проверки может занять от трех до шести месяцев.
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