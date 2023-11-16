Аналитическое мышление, знание русского языка: SAB публично ищет для работы разведчиков

Любопытство, черты характера и мотивация человека будут определяющими факторами для начала работы в SAB. Служба обещает предоставить уникальное обучение для подготовки потенциального специалиста к различным задачам разведывательной или контрразведывательной деятельности.

В качестве требований упоминаются аналитическое и логическое мышление, хорошие навыки межличностного общения, эмпатия, знание английского и русского или китайского языков, умение самостоятельно планировать и организовывать свою работу, а также умение работать в команде, интерес к событиям и процессам в обществе и мире, высокое чувство ответственности и дисциплинированности, способность к работе в стрессовых ситуациях.

После получения мотивационного письма и резюме каждый кандидат будет оценен, проверен, и в случае соответствия критериям ему будет предложена наиболее подходящая вакансия в SAB.

При приеме на работу в SAB кандидатам предлагается оценить свое соответствие требованиям, изложенным в статье 20 Закона об органах государственной безопасности.

Вышеупомянутая норма предусматривает, что должностным лицом или сотрудником учреждения государственной безопасности может быть лицо, являющееся гражданином Латвии, не моложе 18 лет, получившее высшее образование, отвечающее требованиям, установленным законом "О государственной тайне". Также работником специальной службы может стать лицо, состояние здоровья и психологические характеристики которого, а также физическая подготовка достаточны для выполнения служебных обязанностей.

В SAB могут работать лица, не наказанные за умышленное уголовное правонарушение и не уволенные за последние пять лет из органов государственной безопасности, с военной или иной государственной службы из-за дисциплинарного взыскания.

Потенциальная зарплата не уточняется, но SAB обещает "стабильную зарплату и социальные гарантии, долгосрочное сотрудничество, возможности для развития навыков и знаний, возможность путешествовать и работать за границей".

В SAB заявили, что конкретный размер вознаграждения не может быть публично раскрыт, поскольку вознаграждение сотрудников органов госбезопасности является государственной тайной.

Все претенденты получат ответ на свою заявку в течение двух недель после ее отправки. Тем, чью кандидатуру будут рассматривать для работы в SAB, следует рассчитывать, что процесс проверки может занять от трех до шести месяцев.