Фото, Видео ⟩ В Астрахани обрушились два подъезда многоэтажного дома

По сообщениям экстренных служб, рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажного дома.

"В доме четыре подъезда, 80 квартир. Проживало больше 200 человек. Проводится эвакуация", - заявили в МЧС России.

В МЧС РФ сообщили, что были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, при обрушении подъездов погиб один человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.