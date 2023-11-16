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Фото, Видео ⟩ В Астрахани обрушились два подъезда многоэтажного дома

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Разрушенный дом в Астрахани
Разрушенный дом в Астрахани Фото: Скриншот с Telegram канала Редакция

Вечером в четверг, 16 ноября, в Астрахани обрушилась часть пятиэтажного дома, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

По сообщениям экстренных служб, рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажного дома.

"В доме четыре подъезда, 80 квартир. Проживало больше 200 человек. Проводится эвакуация", - заявили в МЧС России.

В МЧС РФ сообщили, что были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей. 

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, при обрушении подъездов погиб один человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

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