Фото, Видео ⟩ В Астрахани обрушились два подъезда многоэтажного дома

Вечером в четверг, 16 ноября, в Астрахани обрушилась часть пятиэтажного дома, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
По сообщениям экстренных служб, рухнули третий и четвертый подъезды пятиэтажного дома.
"В доме четыре подъезда, 80 квартир. Проживало больше 200 человек. Проводится эвакуация", - заявили в МЧС России.
В МЧС РФ сообщили, что были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей.
По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, при обрушении подъездов погиб один человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.
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