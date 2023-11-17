При участии Раймонда Паулса 18 ноября прозвучит музыка из латвийского кино

В субботу, 18 ноября, в честь 105-летия провозглашения Латвии проводится ежегодный праздничный концерт в Латвийском национальном театре. Прозвучит музыка из фильмов, созданная латвийскими композиторами, в исполнении известных и признанных в Латвии артистов. Концерт будет транслироваться в прямом эфире из Латвийского национального театра на LTV1 в 18:00, а также прослушивание LR3 Klasika.
Концерт, посвященный 105-летию провозглашения Латвийского государства, создан в стиле киноискусства, приглашая нас взглянуть на себя, свой народ и историю Латвии через такое великолепное свидетельство эпохи, как кино и его магическую составляющую – музыку. Он был вдохновлен празднованием столетия Splendid Palace.
Построенное в 1923 году здание кинотеатра было первым в Риге, предназначенным специально для нужд кино. Оригинальная работа архитектора Фридриха Карлиса Скуиня, впечатляющим фасадом в стиле необарокко и разнообразием стиля неорококо в интерьере, считается одним из самых великолепных и старейших кинотеатров Европы. Splendid Palace с момента своего создания показывал прекрасную кинопрограмму. В период немого кино Splendid Palace мог похвастаться оркестром под руководством Отто Карлиса, а позднее стал первым кинотеатром в Балтии, где показывали звуковые фильмы.
Музыка с самого начала играла важную роль в искусстве кино - даже немое кино не демонстрировалось в тишине. Чтобы смягчить эмоциональный фон и атмосферу в музыкальном плане, неотъемлемой частью выступления был пианист или даже оркестр. В праздничном концерте, посвященном 105-летию провозглашения Латвийской Республики, звучащая киномузыка будет представлена как самодостаточная ценность, вызывающая совершенно иные и совершенно новые образы, чувства и мысли вне экрана или привычной обстановки. С другой стороны, для заядлого ценителя латвийского кино эта программа может оказаться приятным воссоединением с любимыми героями и близкими сердцу историями, с событиями и местами, хранящимися в воспоминаниях.
Прозвучат композиции из таких фильмов как: Salna pavasarī, Kārkli pelēkie zied, Kapteiņa Enriko pulkstenis, Pie bagātās kundzes, Tās dullās Paulīnes dēļ, Ezera sonāte, Emīla nedarbi, Laimes lācis, Раймода Паулса музыка из фильма Dejas, и Mēness gaismā, Kādas pilsētas ugunis из кинофильма Depresija, Cerību jūra из многосерийного фильма Likteņa līdumnieki, Nameja gredzens, фрагмент из Dvēseļu putenis и другие.
В концерте примут участие известные и признанные артисты Латвии: Маэстро Раймонд Паулс, композитор Раймонд Тигулс, перкуссионист и композитор Рихард Зальупе, Хор Латвийского радио, Биг-бенд Латвийского радио, дирижер Каспарс Адамсонс. Режиссер концерта - Дита Луриня-Эглиена, ведущие – актриса Латвийского национального театра Майя Довейка и актер Эдгарс Озолиньш.
Канцелярия Президента, Министерство культуры и Latvijas Koncerti приглашают вас посетить бесплатные концерты в регионах - в Дундагском дворце культуры, Доме культуры Айнажи, Яунелгавском доме культуры, Скайсткалнском культурном центре и Культурном центре округа Прейли.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!