При участии Раймонда Паулса 18 ноября прозвучит музыка из латвийского кино

Концерт, посвященный 105-летию провозглашения Латвийского государства, создан в стиле киноискусства, приглашая нас взглянуть на себя, свой народ и историю Латвии через такое великолепное свидетельство эпохи, как кино и его магическую составляющую – музыку. Он был вдохновлен празднованием столетия Splendid Palace.

Kinoteātris "Splendid Palace". Фото: Zane Bitere/LETA

Построенное в 1923 году здание кинотеатра было первым в Риге, предназначенным специально для нужд кино. Оригинальная работа архитектора Фридриха Карлиса Скуиня, впечатляющим фасадом в стиле необарокко и разнообразием стиля неорококо в интерьере, считается одним из самых великолепных и старейших кинотеатров Европы. Splendid Palace с момента своего создания показывал прекрасную кинопрограмму. В период немого кино Splendid Palace мог похвастаться оркестром под руководством Отто Карлиса, а позднее стал первым кинотеатром в Балтии, где показывали звуковые фильмы.

Kinoteātra apmeklētāji un orķestra priekšnesums 20. gs. 50. gados. Фото: "Splendid Palace" publicitātes materiāls