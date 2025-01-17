Рижская дума планирует выделить 150 тысяч евро на организацию фестиваля Positivus в 2025 году, гласит решение комиссии по финансам, однако его еще требуется утвердить на заседании мэрии.
Объявлены даты фестиваля Positivus
150 000 евро - это 8,57% от общей стоимости Positivus.
Фестиваль пройдет в Риге 8 и 9 августа этого года.
Средства планируется выделить из бюджета программы самоуправления "Меры по содействию культурным мероприятиям, способствующим конкурентоспособности, экономическому росту и узнаваемости".
В 2024 году Рижская дума выделила на организацию фестиваля Positivus 200 тысяч евро.
В Риге мероприятие проводится с 2022 года на Луцавсале. До этого фестиваль проходил в Салацгриве.
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