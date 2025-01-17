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Объявлены даты фестиваля Positivus

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Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Рижская дума планирует выделить 150 тысяч евро на организацию фестиваля Positivus в 2025 году, гласит решение комиссии по финансам, однако его еще требуется утвердить на заседании мэрии.

150 000 евро - это 8,57% от общей стоимости Positivus.

 Фестиваль пройдет в Риге 8 и 9 августа этого года.

Средства планируется выделить из бюджета программы самоуправления "Меры по содействию культурным мероприятиям, способствующим конкурентоспособности, экономическому росту и узнаваемости".

В 2024 году Рижская дума выделила на организацию фестиваля Positivus 200 тысяч евро.

В Риге мероприятие проводится с 2022 года на Луцавсале. До этого фестиваль проходил в Салацгриве.

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