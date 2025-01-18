Культовая музыка из заставки сериала "Твин Пикс" навсегда стала еще более печальной - скончался автор этого легендарного проекта - кинорежиссер, сценарист, художник, актер, лауреат "Оскара" и обладатель "Золотой пальмовой ветви", любитель американского рок-н-ролла и метаиронии Дэвид Линч. До 79-го дня рождения он не дожил пять дней.

За долгую творческую карьеру, которая началась почти полвека назад, Линч создал менее 15 больших проектов, а крупный бюджет и вовсе получил ровно один раз. При этом постановщик никогда не гнушался малой формы - короткометражек, видеодневников, мини-сериалов, музыкальных видео и рекламных роликов - от Calvin Klein до PlayStation 2.

Легендарный кадр из сериала "Твин Пикс" Фото: Скриншот из видео

Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в скалистой Монтане. После школы будущий постановщик посещал академию искусств в Филадельфии, где занимался живописью, скульптурой и фотографией. Тогда же Линч увлекся мультипликацией и создал свой первый короткометражный анимационный фильм "Шестеро заболевают".

Однако настоящий прорыв настал в 1977 году