Cьюзи Кватро и группа Zodiac выступят на одной сцене в Огре

Концерт на Огрской эстраде обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий 2025 года. Сьюзи Кватро представит свои главные хиты, которые до сих пор заставляют сердца биться быстрее. Zodiac же порадуют поклонников своими культовыми треками, наполненными мелодиями, которые стали символом целой эпохи.

Слава Сьюзи Кватро гремела в Европе, Азии и США: в мире было продано почти 50 млн записей. Постеры с ее изображением украшали стены комнат едва ли не всех европейских подростков. За свою манеру исполнения она получила прозвище "Молниеносная", а критики писали, что если у вас "сели батарейки", то лучшая "подзарядка" - это концерт Сьюзи Кватро.

Легендарная латвийская рок-группа Zodiac со знаменитыми "звуками из космома" - это настоящая история успеха Латвии. В основе музыки Zodiac лежит синтез электронных звуков, ритма и мелодии. Группа Zodiac была создана в 1979 году молодыми музыкантами, обучавшимися в то время в Латвийской государственной консерватории. Лидером группы стал начинающий композитор Янис Лусенс, который был увлечен поиском тембров и звуков с помощью доступных на тот момент синтезаторов.

Десять лет назад группа возобновила концертную деятельность, привлекая новых талантливых музыкантов и создавая новое звучание для музыки 80-х годов. Концерт в Огре будет особенным, так как вместе с Zodiac на сцене выступит певец и мультиинструменталист Зигфрид Муктупавелс.

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