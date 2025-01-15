Умер скульптор Зигмунд Биелис

В своих работах Биелис развивал "собственное экспрессивное видение женской красоты с гротескными и остроумными, а также эротическими чертами", отмечает LMS. Скульптор в основном выполнял эти работы в бронзе, формы полировались.

Он также создавал портреты, анималистику, декоративные предметы и работал в мемориальной скульптуре, сначала в модернистской, затем в постмодернистской стилистике.

Биелис учился в Рижской школе прикладного искусства, а позднее - на отделении скульптуры Государственной академии художеств Латвийской ССР. Окончил академию в 1984 году.

За свою жизнь принимал участие во многих различных выставках, в том числе персональных и небольших групповых. С 1990 года является членом LMS.

Его работы находятся в Музее LMS, Латвийском национальном художественном музее, Рижском музее истории и мореплавания, а также в частных коллекциях.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!