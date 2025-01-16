Анна Седокова объяснила, зачем звонила в банк по поводу счетов Тиммы

"В предыдущем посте я написала: "В этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата". Этим банком был American Express, и Анна написала мне лично, объяснив, что она звонила в банк только для того, чтобы отсоединить свою кредитную карту от кредитной карты моего брата. Она также прислала мне фотографию, где мой брат расписал свой долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, хранению вещей и мобильному телефону на общую сумму 10 900 долларов США. Я видела скриншот, на котором Анна сделала транзакцию моему брату 28 ноября на 10 000 долларов США и 6 декабря на 295 000 рублей (примерно 2800 евро. - Прим. ред.)", - написала Лелде в Instagram.