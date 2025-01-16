Сестра Яниса Тиммы Лелде Жандецка сообщила в соцсетях, что бывшая жена ее покойного брата Анна Седокова связалась с ней и объяснила, зачем после смерти спортсмена звонила в американский банк по поводу его счетов.
Анна Седокова объяснила, зачем звонила в банк по поводу счетов Тиммы
"В предыдущем посте я написала: "В этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата". Этим банком был American Express, и Анна написала мне лично, объяснив, что она звонила в банк только для того, чтобы отсоединить свою кредитную карту от кредитной карты моего брата. Она также прислала мне фотографию, где мой брат расписал свой долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, хранению вещей и мобильному телефону на общую сумму 10 900 долларов США. Я видела скриншот, на котором Анна сделала транзакцию моему брату 28 ноября на 10 000 долларов США и 6 декабря на 295 000 рублей (примерно 2800 евро. - Прим. ред.)", - написала Лелде в Instagram.
Сестра Тиммы также поблагодарила за поддержку друга Тиммы Марка Пугачева, который нанял частного детектива, чтобы расследовать обстоятельства смерти баскетболиста, и подтвердила, что латвийские правоохранительные органы тоже ведут расследование.
"Могу сказать, что есть много открытых вопросов относительно обстоятельств смерти, и специалисты делают все возможное, чтобы понять, что именно произошло в последний день жизни моего брата. Чтобы не повлиять на это расследование, я не могу давать никаких дальнейших комментариев по этому делу. Тем не менее, если у вас есть какая-то важная информация, пожалуйста, отправьте ее на jt6case@gmail.com", - написала Лелде.
Напомним, Янис Тимма был найден мертвым на лестничной клетке одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Изначально основной версией причины его смерти было самоубийство.
Видео: Янис Тимма ночью перед смертью
Прощание с Янисом Тиммой в Риге:
Где искать помощь, если одолевают мысли о суициде
Если вас тревожат мысли о самоубийстве, важно немедленно обратиться за помощью. В Латвии доступны следующие ресурсы:
Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes:
67222922
27722292
116123
Телефон доверия для детей и подростков Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI):
116111
Также доступен чат для общения.
Служба неотложной медицинской помощи:
113
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