Самолет airBaltic примет участие в праздничном параде

Авиакомпания совершит полет над территорией Латвии на самолете Airbus A220-300 с надписью "Рига", окрашенном в цвета латвийского флага.

Самолет airBaltic будет виден во время парада, который начнется в 13:30 на набережной 11 ноября и будет транслироваться по Латвийскому телевидению.

Уже четвертый раз самолет airBaltic принимает участие в параде в честь государственного праздника.

В компании также отмечают, что в airBaltic есть два самолета, оформленные в красно-бело-красных цветах латвийского флага.