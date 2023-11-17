Самолет airBaltic примет участие в праздничном параде

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в субботу, 18 ноября, примет участие в параде по случаю 105-й годовщины провозглашения Латвийского государства, сообщили агентству LETA представители airBaltic.
Авиакомпания совершит полет над территорией Латвии на самолете Airbus A220-300 с надписью "Рига", окрашенном в цвета латвийского флага.
Самолет airBaltic будет виден во время парада, который начнется в 13:30 на набережной 11 ноября и будет транслироваться по Латвийскому телевидению.
Уже четвертый раз самолет airBaltic принимает участие в параде в честь государственного праздника.
В компании также отмечают, что в airBaltic есть два самолета, оформленные в красно-бело-красных цветах латвийского флага.
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