Макаревич: "Не могу находиться там, где дышать нечем"

Михаил Шац и Андрей Макаревич решили, что интервью все равно можно выпустить.

В беседе с Гариком Оганесяном и Михаилом Шацем музыкант объяснил, ради чего поменял страну своего проживания, и уехал из России: "Я не могу находиться там, где дышать нечем".

"Я переживаю за то, что происходит с Россией и Украиной. Но от моих переживаний, им ни горячо ни холодно. Поэтому я стараюсь себя чувствовать нормально, помогать чем могу, и продолжать свою жизнь", - сказал Андрей Макаревич.

"Ты ради чего живешь вообще?", - задает вопрос артист.

И тут же отвечает:

"Чтобы жрать и какать, или чтобы делать то, что считаешь нужным? Если ради того, чтобы делать то, что считаешь нужным, то важно, чтобы тебе хотя бы не мешали. Помощи не просит. Как только ты попадаешь в ситуацию, где тебе не дают делатьто, что считаешь нужным - нужно сменить место!".

Видео: интервью с Андреем Макаревичем