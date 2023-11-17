Кариньш встретится с коллегами в ЕС по теме ситуации в Израиле и регионе

Совещание созвал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, чтобы проинформировать министров о своих визитах в регион в последние дни, а также продолжить обмен мнениями о том, как усилить участие ЕС в разрешении кризиса.

Планируется, что совещание пройдет в видеоформате.

Как сообщалось, более месяца назад боевики ХАМАС из подконтрольного им сектора Газа вторглись в Израиль, убив там около 1400 человек, в основном мирных жителей, и захватив более 240 заложников. С 7 октября Израиль постоянно атаковал сектор Газа с воздуха, суши и моря.

Власти подконтрольного ХАМАСу сектора Газа утверждают, что в результате израильских бомбардировок в секторе были убиты более 10 000 человек, в том числе более 4000 детей. Эти цифры, предположительно, сильно преувеличены, учитывая ту дезинформацию, которую до сих пор распространял ХАМАС, при этом значительная часть убитых - боевики исламистских группировок.