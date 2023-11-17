"Продемонстрировали профессионализм": министр высоко оценил работу полиции после убийства Любки

Политик подчеркнул, что сотрудники Госполиции, по горячим следам обнаружив не только исполнителя совершенного сегодня в Резекне убийства и его соучастника преступления, но и оперативно задержав обоих, продемонстрировали выдающийся профессионализм.

Он благодарит всех сотрудников Госполиции, которые были вовлечены и активно участвовали в спецоперации в Резекне.

"Жители города могут чувствовать себя спокойно, за общественным порядком следят и его охраняют", - подчеркнул Козловскис.

Как сообщалось, в Резекне у магазина K Senukai в пятницу был застрелен предприниматель и депутат самоуправления Лудзенского края Андрис Любка.

В самоуправление он был избран по списку Союза зеленых и крестьян.

Мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс подтвердил агентству LETA, что от полиции поступила информация о смерти Любки.

Сразу же были начаты масштабные розыскные мероприятия, в ходе которых Госполиция объявила специальный план "Капкан" с привлечением сил полиции для розыска и задержания виновного лица. Примерно за полтора часа был установлен и задержан водитель разыскиваемой машины.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего получена информация, что стрелявший - Игорь Хаит 1975 года рождения, который вышел из автомобиля в Веремской волости Резекненского края. Полиция его задержала.

По информации Firmas.lv, погибшему Любке 1963 года рождения принадлежало деревообрабатывающее предприятие Lūsēni с фактическим адресом на улице Вароню в Резекне.

В прошлом году оборот предприятия составил 18 529 485 евро, а прибыль - 7 138 909 евро. Мужчина также работал в обществе Mežvidu līnis, обществе охотников Snaiperi, охотничьем клубе Ziķeri и обществе "Объединение крестьян-производителей Латгале".