Убийство Андриса Любки: Госполиция задержала стрелявшего Игоря Хаита

Как сообщили агентству LETA в Госполиции, в пятницу примерно в 13:58 Госполиция получила информацию о том, что в Резекне по адресу аллея Атбривошанас, 190A, возле строительного магазина было произведено несколько выстрелов в мужчину 1963 г. р., который от полученных ранений скончался на месте, после чего стрелявший покинул место происшествия на автомобиле Volkswagen Touareg.

Сразу же были начаты масштабные розыскные мероприятия, в ходе которых Госполиция объявила специальный план "Капкан" с привлечением сил полиции для розыска и задержания виновного. Примерно за полтора часа был установлен и задержан водитель разыскиваемого автомобиля.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего была получена информация, что стрелявший - Игорь Хаит 1975 года рождения, который вышел из автомобиля в Веремской волости Резекненского края.

Мужчина был одет в темную спортивную одежду.

По факту произошедшего Резекненское отделение Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции начало уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона об умышленном противоправном лишении жизни (убийстве) другого лица.

Сейчас идет расследование и проводятся необходимые процессуальные действия. Имеющаяся на данный момент в распоряжении полиции первоначальная информация свидетельствует о том, что за мгновение до совершения преступления между причастными лицами произошел взаимный конфликт.

Госполиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в Резекне у магазина K Senukai в пятницу был застрелен предприниматель и депутат самоуправления Лудзенского края Андрис Любка.

В самоуправление он был избран по списку Союза зеленых и крестьян.

Мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс подтвердил агентству LETA, что от полиции поступила информация о смерти Любки.