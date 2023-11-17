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Видео ⟩ В Риге полностью сгорела квартира

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Автомобиль VUGD
Автомобиль VUGD Фото: Evija Trifanova / LETA

Днем в четверг, 16 ноября, в Риге, на ул. Унияс произошло крупное пожарное бедствие - полностью выгорела квартира 69-летнего мужчины площадью 20 кв. м, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Пламя охватило одну из квартир на втором этаже. Единственный способ спастись - через окно. Один из мужчин спасся, запрыгнув в осенние мешки с листьями.

Окружающие допускают, что виновата проблема с отоплением. Другие соседи с этим согласны, но подчеркивают, что это сознательная глупость. В Государственной пожарно-спасательной службе отметили, что сгорела одна гостиная и бытовые вещи.

69-летний хозяин квартиры был доставлен в больницу с ожогами.

Видео: сюжет Degpunktā

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