Видео ⟩ В Риге полностью сгорела квартира

Днем в четверг, 16 ноября, в Риге, на ул. Унияс произошло крупное пожарное бедствие - полностью выгорела квартира 69-летнего мужчины площадью 20 кв. м, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Пламя охватило одну из квартир на втором этаже. Единственный способ спастись - через окно. Один из мужчин спасся, запрыгнув в осенние мешки с листьями.
Окружающие допускают, что виновата проблема с отоплением. Другие соседи с этим согласны, но подчеркивают, что это сознательная глупость. В Государственной пожарно-спасательной службе отметили, что сгорела одна гостиная и бытовые вещи.
69-летний хозяин квартиры был доставлен в больницу с ожогами.
Видео: сюжет Degpunktā
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