Видео ⟩ В Риге полностью сгорела квартира

Пламя охватило одну из квартир на втором этаже. Единственный способ спастись - через окно. Один из мужчин спасся, запрыгнув в осенние мешки с листьями.

Окружающие допускают, что виновата проблема с отоплением. Другие соседи с этим согласны, но подчеркивают, что это сознательная глупость. В Государственной пожарно-спасательной службе отметили, что сгорела одна гостиная и бытовые вещи.

69-летний хозяин квартиры был доставлен в больницу с ожогами.

Видео: сюжет Degpunktā