Актрису Яну Троянову и издание The Moscow Times объявили «иноагентами»

Минюст России включил в реестр «иностранных агентов» актрису Яну Троянову и издание «The Moscow Times». Кроме того, в список были включены бывший координатор «Ночлежки» Григорий Свердлин, бывший главред передачи «Кто хочет стать миллионером?», журналист Илья Бер, псковский журналист Марат Никандров и политолог Александр Морозов.

Также список «иностранных агентов» пополнился правозащитной организацией «Команда против пыток» и VPN-сервисом hidemy.network Ltd.

В сообщении Минюста говорится, что актриса Яна Троянова якобы «распространяла недостоверную информацию» о решениях российских властей и их политике.

Ведомство отметило, что она выступала против российского вторжения в Украину. Отдельно подчеркивается, что выступала на площадках, «предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами».

Актриса Яна Троянова действительно публично осудила российскую агрессию в Украине. В конце мая на YouTube вышло почти трехчасовое интервью актрисы Юрию Дудю (объявлен «иноагентом» в России), которое набрало более 10 млн просмотров за пять месяцев.