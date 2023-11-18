Актрису Яну Троянову и издание The Moscow Times объявили «иноагентами»

Минюст России включил в реестр «иностранных агентов» актрису Яну Троянову и издание «The Moscow Times». Кроме того, в список были включены бывший координатор «Ночлежки» Григорий Свердлин, бывший главред передачи «Кто хочет стать миллионером?», журналист Илья Бер, псковский журналист Марат Никандров и политолог Александр Морозов.
Минюст России включил в реестр «иностранных агентов» актрису Яну Троянову и издание «The Moscow Times». Кроме того, в список были включены бывший координатор «Ночлежки» Григорий Свердлин, бывший главред передачи «Кто хочет стать миллионером?», журналист Илья Бер, псковский журналист Марат Никандров и политолог Александр Морозов.
Также список «иностранных агентов» пополнился правозащитной организацией «Команда против пыток» и VPN-сервисом hidemy.network Ltd.
В сообщении Минюста говорится, что актриса Яна Троянова якобы «распространяла недостоверную информацию» о решениях российских властей и их политике.
Ведомство отметило, что она выступала против российского вторжения в Украину. Отдельно подчеркивается, что выступала на площадках, «предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами».
Актриса Яна Троянова действительно публично осудила российскую агрессию в Украине. В конце мая на YouTube вышло почти трехчасовое интервью актрисы Юрию Дудю (объявлен «иноагентом» в России), которое набрало более 10 млн просмотров за пять месяцев.
После этого интервью из библиотек российских онлайн-кинотеатров и телеканала ТНТ исчезли фильмы и телешоу с участием актрисы — в частности сериал «Ольга», комедия «Конец фильма» и телешоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов».
Интернет-издание «The Moscow Times» Минюст обвинил в том, что оно якобы «распространяло недостоверную информацию» о решениях российских властей. Сайт издания The Moscow Times был заблокирован еще в апреле 2022 года- вскоре после публикации заметки о том, что «11 бойцов ОМОН отказались воевать на Украине и уехали домой».
Григория Свердлина, руководившего благотворительным проектом «Ночлежка», который помогал бездомным, российский Минюст также обвинил в «действиях, направленных на формирование негативного образа Российской Федерации».
Минюст традиционно по пятницам объявляет о пополнении списка «иностранных агентов». На прошлой неделе в список «иноагентов» были включены издания «Гроза» и «Кедр.медиа», а также псковский политик Алексей Малов и публицист Сергей Колдобский. 3 ноября Минюст России внес в реестр «иноагентов» журналиста Андрея Солдатова и политолога Марию Снеговую.