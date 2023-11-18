Стрельба в психиатрической больнице США: преступник убит полицией

В пятницу, 17 ноября, стрелок открыл огонь в психиатрической больнице в американском штате Нью-Гэмпшир. Он успел убить одного человека, прежде чем был застрелен полицией, сообщили власти.
Подозреваемый вошел в больницу и застрелил одного человека в вестибюле больницы, сообщили в полиции.
"Сотрудник полиции, который находился неподалеку и был направлен в эту больницу, немедленно вмешался и застрелил подозреваемого", - сказал представитель полиции на пресс-конференции, добавив, что нападение произошло только в вестибюле больницы.
Полиция не раскрывает сведений кем был нападавший и убитый.
"Нет никакой угрозы для населения, а также нет угрозы для пациентов или персонала больницы", - отметили в полиции.
Больница Нью-Гэмпшира - стационарное медицинское учреждение на 185 коек, в котором лечатся пациенты с острыми психическими заболеваниями.
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