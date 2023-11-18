Муж пропавший Анны Янсоне отвечает на вопросы, которые всех интересуют

Юрис отвечает: "Мы не смогли справиться с этим вместе, вместе потеряли ребенка. В моих глазах я виновен как минимум так же, как Анна. Может быть, даже больше, потому что у меня была возможность быть сильным и собранным, и я должен был понять и контролировать ситуацию".

Несколько месяцев назад Анна уже пыталась покончить жизнь самоубийством. Один из комментаторов спрашивает: была ли предыдущая попытка самоубийства Анны похожей?

"Здесь много сходства, но есть и некоторые различия. Самая большая разница в том, что раньше об этой тенденции было известно и мы постоянно думали о том, чтобы избежать ее. На этот раз для меня не было заметных признаков", - отвечает Юрис.

Возможно ли, что у Анны уже была послеродовая депрессия после рождения первого ребенка? - спрашивает кто-то.

У Юрия нет однозначного ответа: "Не знаю, может быть. Диагноза не было. Нам было очень тяжело. Объективно. Колики восемь месяцев. Час плача каждые два часа. Так что восемь часов в день ребенок кричит. В то время казалось, что чувство абсолютной безнадежности было логичным, но, возможно, это была и настоящая депрессия".

Кто-то спрашивает Юриса: не кажется ли, что Анне следовало уделить больше внимания, тем более что предыдущая попытка самоубийства произошла совсем недавно.